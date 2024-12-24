https://ria.ru/20241224/pushilin-1991012548.html
Пушилин рассказал, чем грозит Украине потеря Красноармейска
Пушилин рассказал, чем грозит Украине потеря Красноармейска - РИА Новости, 24.12.2024
Пушилин рассказал, чем грозит Украине потеря Красноармейска
Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) станет ударом по развитию металлургии на Украине, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:53:00+03:00
2024-12-24T14:53:00+03:00
2024-12-24T15:46:00+03:00
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
российская академия наук
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Потеря Красноармейска (украинское название Покровск) станет ударом по развитию металлургии на Украине, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на пресс-конференции. "Для нас очень важно освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Именно поэтому для нас сейчас важно освобождение Красноармейска, именно поэтому противник цепляется за Красноармейск, потому что для него это (потеря города. — Прим. ред.) чревато если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшейся части Украины", — сказал он.Пушилин также отметил, что для республики важна не только металлургия, но и машино- и танкостроение. Для их развития он старался, чтобы в ДНР появилось представительство Российской академии наук.Глава республики 19 декабря сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова.Красноармейск (Покровск, Авдеевское направление) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
https://ria.ru/20241224/ritter-1990998738.html
https://ria.ru/20241224/advance-1991026433.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, российская академия наук, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Российская академия наук, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал, чем грозит Украине потеря Красноармейска
Пушилин: потеря Красноармейска станет ударом по развитию металлургии на Украине