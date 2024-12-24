Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам
Губернатор Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам
© Фото : Филимонов LIVE/TelegramГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акция реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" направлением "Росмолодежь. Добро" и "Движением Первых".
"Вручил подарки первым ребятам – двум братьям, Максиму и Алексею Давыдовым. Они получили долгожданные самокат и конструктор Lego", – цитирует пресс-служба Филимонова.
Ранее губернатор Вологодской области дал старт "Елке желаний" в регионе, где выбрал три мечты юных вологжан. Так, в ближайшее время Филимонов передаст подарок-сюрприз Мирославе из Череповца, а Юле из Грязовца – кресло-кокон.
Перед заседанием Госсовета при президенте Владимире Путине глава региона вновь принял участие во Всероссийской акции и выбрал еще три желания: Марка из Вологды, Таисии из Устюжны и Владимира из Алчевска ЛНР.