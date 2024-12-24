Рейтинг@Mail.ru
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
11:13 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/podarki-1990959875.html
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам - РИА Новости, 24.12.2024
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:13:00+03:00
2024-12-24T11:13:00+03:00
вологодская область
череповец
грязовец
георгий филимонов
дети
подарки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990960121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eeda6d6a76a1cb4ca354ea6983640e68.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" направлением "Росмолодежь. Добро" и "Движением Первых". "Вручил подарки первым ребятам – двум братьям, Максиму и Алексею Давыдовым. Они получили долгожданные самокат и конструктор Lego", – цитирует пресс-служба Филимонова. Ранее губернатор Вологодской области дал старт "Елке желаний" в регионе, где выбрал три мечты юных вологжан. Так, в ближайшее время Филимонов передаст подарок-сюрприз Мирославе из Череповца, а Юле из Грязовца – кресло-кокон. Перед заседанием Госсовета при президенте Владимире Путине глава региона вновь принял участие во Всероссийской акции и выбрал еще три желания: Марка из Вологды, Таисии из Устюжны и Владимира из Алчевска ЛНР.
https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990951781.html
https://ria.ru/20241221/vologodchina-1990487861.html
череповец
грязовец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990960121_164:0:1124:720_1920x0_80_0_0_ae7e8518a4c793bf0f78ffc85b4ad693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
череповец, грязовец, георгий филимонов, дети, подарки
Вологодская область, Череповец, Грязовец, Георгий Филимонов, Дети, Подарки
Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам

Губернатор Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Акция реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" направлением "Росмолодежь. Добро" и "Движением Первых".
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"
Вчера, 10:41
"Вручил подарки первым ребятам – двум братьям, Максиму и Алексею Давыдовым. Они получили долгожданные самокат и конструктор Lego", – цитирует пресс-служба Филимонова.
Ранее губернатор Вологодской области дал старт "Елке желаний" в регионе, где выбрал три мечты юных вологжан. Так, в ближайшее время Филимонов передаст подарок-сюрприз Мирославе из Череповца, а Юле из Грязовца – кресло-кокон.
Перед заседанием Госсовета при президенте Владимире Путине глава региона вновь принял участие во Всероссийской акции и выбрал еще три желания: Марка из Вологды, Таисии из Устюжны и Владимира из Алчевска ЛНР.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Вологодчине 25 декабря планируют принять Закон о кадетском образовании
21 декабря, 09:30
 
Вологодская областьЧереповецГрязовецГеоргий ФилимоновДетиПодарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала