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Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам

Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам - РИА Новости, 24.12.2024

Филимонов вручил новогодние подарки юным вологжанам

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T11:13:00+03:00

вологодская область

череповец

грязовец

георгий филимонов

дети

подарки

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вручил первые подарки юным вологжанам в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба регионального правительства. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" направлением "Росмолодежь. Добро" и "Движением Первых". "Вручил подарки первым ребятам – двум братьям, Максиму и Алексею Давыдовым. Они получили долгожданные самокат и конструктор Lego", – цитирует пресс-служба Филимонова. Ранее губернатор Вологодской области дал старт "Елке желаний" в регионе, где выбрал три мечты юных вологжан. Так, в ближайшее время Филимонов передаст подарок-сюрприз Мирославе из Череповца, а Юле из Грязовца – кресло-кокон. Перед заседанием Госсовета при президенте Владимире Путине глава региона вновь принял участие во Всероссийской акции и выбрал еще три желания: Марка из Вологды, Таисии из Устюжны и Владимира из Алчевска ЛНР.

https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990951781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, грязовец, георгий филимонов, дети, подарки