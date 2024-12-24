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Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
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01:05 24.12.2024 (обновлено: 07:43 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/plan-1990916908.html
Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине
Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине - РИА Новости, 24.12.2024
Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T01:05:00+03:00
2024-12-24T07:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.&quot;Он хочет мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым&quot;, — сказал Келлог, отвечая на вопрос о том, каким Трамп видит прекращение конфликта на Украине.Келлог также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец".Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.Летом Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Келлог раскрыл детали плана Трампа по Украине

Келлог: Трамп хочет справедливого завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться мирного и справедливого мира на Украине, заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
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"Он хочет мира, который будет честным, который будет надежным, который будет устойчивым", — сказал Келлог, отвечая на вопрос о том, каким Трамп видит прекращение конфликта на Украине.

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Келлог также заявил, что команда избранного президента в курсе опыта прошлых мирных усилий и у Трампа есть свои мысли на счет того, как можно "положить этому конец".
Ранее спецпосланник Трампа выразил мнение, что Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он не исключил, что Трамп способен завершить украинский конфликт до конца текущего года.
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Агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине.
Комментируя слухи о возможном визите Келлога в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что обращений к Москве по поводу его организации не поступало.
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Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге заявил, что дата визита Келлога в Киев определена.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник отметил, что украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.
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После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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