https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html

В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции

В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции - РИА Новости, 24.12.2024

В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции

В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан пенсионер, который готовил поджог здания отделения полиции или служебной машины правоохранителей по указанию... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:42:00+03:00

2024-12-24T14:42:00+03:00

2024-12-24T14:42:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан пенсионер, который готовил поджог здания отделения полиции или служебной машины правоохранителей по указанию обокравших его мошенников, сообщил окружной главк Росгвардии. "Росгвардейцы задержали и передали полицейским 76-летнего пенсионера, получившего от мошенников из сопредельного государства указание совершить поджог административного здания или служебного транспорта правоохранителей в Сестрорецке", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что поздним вечером в понедельник на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. При этом он разговаривал по мобильному телефону, получая от своих собеседников "дальнейшие указания о совершении поджога". Как установил наряд Росгвардии, ранее пенсионер передал мошенникам крупную сумму денег. После этого неизвестная через мессенджер стала склонять его к поджогу территориального отдела полиции или служебного транспорта, чтобы якобы вернуть деньги назад. "В этот момент его и остановил мужчина, к которому он обратился в поисках горючей жидкости", – пояснили в окружном главке Росгвардии. Ранее райсуды Петербурга отправили под стражу двух пенсионеров, одна из которых обвиняется в поджоге банкомата Сбербанка, а другой подозревается в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе Петербурга и попытке поджечь еще один. Оба фигуранта выполняли чужие указания.

https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html

https://ria.ru/20241221/peterburg-1990660262.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)