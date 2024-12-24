https://ria.ru/20241224/peterburg-1991008202.html
В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции
В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции
В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан пенсионер, который готовил поджог здания отделения полиции или служебной машины правоохранителей по указанию... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:42:00+03:00
2024-12-24T14:42:00+03:00
2024-12-24T14:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан пенсионер, который готовил поджог здания отделения полиции или служебной машины правоохранителей по указанию обокравших его мошенников, сообщил окружной главк Росгвардии. "Росгвардейцы задержали и передали полицейским 76-летнего пенсионера, получившего от мошенников из сопредельного государства указание совершить поджог административного здания или служебного транспорта правоохранителей в Сестрорецке", – говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что поздним вечером в понедельник на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. При этом он разговаривал по мобильному телефону, получая от своих собеседников "дальнейшие указания о совершении поджога". Как установил наряд Росгвардии, ранее пенсионер передал мошенникам крупную сумму денег. После этого неизвестная через мессенджер стала склонять его к поджогу территориального отдела полиции или служебного транспорта, чтобы якобы вернуть деньги назад. "В этот момент его и остановил мужчина, к которому он обратился в поисках горючей жидкости", – пояснили в окружном главке Росгвардии. Ранее райсуды Петербурга отправили под стражу двух пенсионеров, одна из которых обвиняется в поджоге банкомата Сбербанка, а другой подозревается в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе Петербурга и попытке поджечь еще один. Оба фигуранта выполняли чужие указания.
https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали пенсионера, готовившего поджог отдела полиции
Росгвардия задержала пенсионера, готовившего поджог здания полиции в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. В Курортном районе Санкт-Петербурга задержан пенсионер, который готовил поджог здания отделения полиции или служебной машины правоохранителей по указанию обокравших его мошенников, сообщил окружной главк Росгвардии.
"Росгвардейцы задержали и передали полицейским 76-летнего пенсионера, получившего от мошенников из сопредельного государства указание совершить поджог административного здания или служебного транспорта правоохранителей в Сестрорецке", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что поздним вечером в понедельник на улице Первого Мая к нему подошел пенсионер с просьбой налить бензин в пустую бутылку из-под сока. При этом он разговаривал по мобильному телефону, получая от своих собеседников "дальнейшие указания о совершении поджога".
Как установил наряд Росгвардии
, ранее пенсионер передал мошенникам крупную сумму денег. После этого неизвестная через мессенджер стала склонять его к поджогу территориального отдела полиции или служебного транспорта, чтобы якобы вернуть деньги назад.
"В этот момент его и остановил мужчина, к которому он обратился в поисках горючей жидкости", – пояснили в окружном главке Росгвардии.
Ранее райсуды Петербурга
отправили под стражу двух пенсионеров, одна из которых обвиняется в поджоге банкомата Сбербанка
, а другой подозревается в поджоге двух банкоматов в Колпинском районе
Петербурга и попытке поджечь еще один. Оба фигуранта выполняли чужие указания.