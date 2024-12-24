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В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 24.12.2024
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13:19 24.12.2024 (обновлено: 13:21 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html
В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка
В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 24.12.2024
В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка
Трое молодых людей силой посадили девятиклассника в автомобиль, потребовав за его освобождение 45 тысяч рублей, они задержаны по подозрению в похищении и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:19:00+03:00
2024-12-24T13:21:00+03:00
происшествия
россия
колпино
кировский район
нападение в краснодарской школе
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое молодых людей силой посадили девятиклассника в автомобиль, потребовав за его освобождение 45 тысяч рублей, они задержаны по подозрению в похищении и вымогательстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в 00.45 мск в полицию позвонила 16-летняя девушка с сообщением о том, что возле дома 9/1 по улице Шелгунова ее знакомого, 17-летнего ученика 9 класса одной из школ Невского района, неизвестные силой затолкали в автомобиль и увезли. "Спустя полтора часа описанный девушкой автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции возле дома 52 по улице Бабушкина. В салоне полицейские обнаружили и задержали двух жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет, и 19-летнего жителя Кировского района Петербурга", – говорится в сообщении. Как установили полицейские, молодые люди, посадив в машину подростка, потребовали у его опекуна выкуп в размере 45 тысяч рублей. По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), заключают в ГУМВД.
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россия
колпино
кировский район
санкт-петербург
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происшествия, россия, колпино, кировский район, нападение в краснодарской школе, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Колпино, Кировский район, Нападение в краснодарской школе, Санкт-Петербург
В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка

В Петербурге задержали троих мужчин, похитивших подростка и требовавших выкуп

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое молодых людей силой посадили девятиклассника в автомобиль, потребовав за его освобождение 45 тысяч рублей, они задержаны по подозрению в похищении и вымогательстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в 00.45 мск в полицию позвонила 16-летняя девушка с сообщением о том, что возле дома 9/1 по улице Шелгунова ее знакомого, 17-летнего ученика 9 класса одной из школ Невского района, неизвестные силой затолкали в автомобиль и увезли.
"Спустя полтора часа описанный девушкой автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции возле дома 52 по улице Бабушкина. В салоне полицейские обнаружили и задержали двух жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет, и 19-летнего жителя Кировского района Петербурга", – говорится в сообщении.
Как установили полицейские, молодые люди, посадив в машину подростка, потребовали у его опекуна выкуп в размере 45 тысяч рублей.
По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), заключают в ГУМВД.
Суд в столице избрал меру пресечения фигурантам по делу о похищении девушек в центре Москвы и вымогательстве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
24 октября, 09:42
 
ПроисшествияРоссияКолпиноКировский районНападение в краснодарской школеСанкт-Петербург
 
 
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