https://ria.ru/20241224/peterburg-1990985523.html

В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка

В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка - РИА Новости, 24.12.2024

В Петербурге полиция задержала трех подозреваемых в похищении подростка

Трое молодых людей силой посадили девятиклассника в автомобиль, потребовав за его освобождение 45 тысяч рублей, они задержаны по подозрению в похищении и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:19:00+03:00

2024-12-24T13:19:00+03:00

2024-12-24T13:21:00+03:00

происшествия

россия

колпино

кировский район

нападение в краснодарской школе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Трое молодых людей силой посадили девятиклассника в автомобиль, потребовав за его освобождение 45 тысяч рублей, они задержаны по подозрению в похищении и вымогательстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в 00.45 мск в полицию позвонила 16-летняя девушка с сообщением о том, что возле дома 9/1 по улице Шелгунова ее знакомого, 17-летнего ученика 9 класса одной из школ Невского района, неизвестные силой затолкали в автомобиль и увезли. "Спустя полтора часа описанный девушкой автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции возле дома 52 по улице Бабушкина. В салоне полицейские обнаружили и задержали двух жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет, и 19-летнего жителя Кировского района Петербурга", – говорится в сообщении. Как установили полицейские, молодые люди, посадив в машину подростка, потребовали у его опекуна выкуп в размере 45 тысяч рублей. По материалам полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html

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происшествия, россия, колпино, кировский район, нападение в краснодарской школе, санкт-петербург