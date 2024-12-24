https://ria.ru/20241224/more-1990978936.html

В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море

В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024

В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море

Для ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:38:00+03:00

2024-12-24T12:38:00+03:00

2024-12-24T13:36:00+03:00

черное море

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Для ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что пока не планируется вводить режим ЧС федерального масштаба, все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Песков назвал происходящее крупной экологической катастрофой, подчеркнув, что ситуация остается в сфере внимания президента. Работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. На месте находится глава Минприроды Александр Козлов, который делает доклады президенту, руководству администрации президента и правительству.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20241222/tanker-1990743631.html

черное море

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе