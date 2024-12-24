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В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
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12:38 24.12.2024 (обновлено: 13:36 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/more-1990978936.html
В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море
В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море
Для ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:38:00+03:00
2024-12-24T13:36:00+03:00
черное море
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Для ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", — сказал он.Представитель Кремля добавил, что пока не планируется вводить режим ЧС федерального масштаба, все будет зависеть от рекомендаций специалистов.Песков назвал происходящее крупной экологической катастрофой, подчеркнув, что ситуация остается в сфере внимания президента. Работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. На месте находится глава Минприроды Александр Козлов, который делает доклады президенту, руководству администрации президента и правительству.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
https://ria.ru/20241222/tanker-1990743631.html
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черное море, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Кремле прокомментировали разлив нефтепродуктов в Черном море

Песков назвал разлив нефтепродуктов в Черном море экологической катастрофой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Для ликвидации последствий экологической катастрофы в Черном море потребуются дополнительные ресурсы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Принимаются меры, но масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой, поэтому потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", — сказал он.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
Представитель Кремля добавил, что пока не планируется вводить режим ЧС федерального масштаба, все будет зависеть от рекомендаций специалистов.
Песков назвал происходящее крупной экологической катастрофой, подчеркнув, что ситуация остается в сфере внимания президента. Работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. На месте находится глава Минприроды Александр Козлов, который делает доклады президенту, руководству администрации президента и правительству.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%. На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской действует режим ЧС.
Суд в Симферополе арестовал на два месяца капитана "Волгонефти-212", а капитана "Волгонефти-239" отправил под домашний арест.
Место крушения танкера в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Керченском проливе водолазы нашли кормовую часть танкера "Волгонефть 212"
22 декабря, 21:17
 
Черное мореПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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