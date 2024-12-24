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Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Минске - РИА Новости, 24.12.2024
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13:45 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/minsk-1990987411.html
Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Минске
Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Минске - РИА Новости, 24.12.2024
Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Минске
Масштабную совместную выставку Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь "Россия-Беларусь. Пересечение судеб"... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:45:00+03:00
2024-12-24T13:45:00+03:00
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марк шагал
леон бакст
казимир малевич
государственный русский музей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Масштабную совместную выставку Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" представили в Минске, сообщила пресс-служба Русского музея. Экспозиция посвящена белорусским художникам, прошедшим российскую художественную школу, чье искусство стало мировым достоянием. На выставке представлено более 300 произведений знаковых для Белоруссии и России художников XVIII-ХХ веков: живописцев Марка Шагала, Сергея Зарянко, Леона Бакста, Александры Экстер, Витольда Бялыницкого-Бирули, Станислава Жуковского, Георгия Нисского, Евсея Моисеенко, графиков Ильи Чашника, Анатолия Каплана, Анатолия Тычины, скульпторов Ильи Гинцбурга, Дмитрия Стеллецкого, Льва Ивановского и других. Многие работы демонстрируются в Белоруссии впервые. В основе экспозиции – коллекции Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь, из которых были отобраны произведения первого ряда. "Выставка подчеркивает важность культурного единения, общей истории, духовной дружбы двух славянских народов и станет новым шагом на пути непрерывного развития русско-белорусских отношений", - отмечается в сообщении. Осенью выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" с успехом прошла в Мраморном дворце Русского музея в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Отмечается, что классическое русское и белорусское искусство объединяет общая школа. В XIX столетии и на рубеже XIX – XX веков юные художники из белорусских земель отправлялись для получения профессиональных навыков в Санкт-Петербург и Москву. Таким образом, у русских и белорусских художников формировалось сходное художественное видение, основанное на общей школе и схожести художественного мировоззрения. Ситуация изменилась в XX веке, когда традицией стало, овладев профессией, возвращаться в родные места. Художественные школы создавались в Витебске, Полоцке, Гомеле, Гродно и в Минске. В 1910–1920-е годы Витебск стал культурным центром мирового значения, где жили и работали великие художники-авангардисты: Казимир Малевич, Марк Шагал, Эль Лисицкий. В 1945 году начала функционировать Белорусская государственная Академия искусств. Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" продлится до 31 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241223/zayavlenie-1990861448.html
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минск, белоруссия, витебск, марк шагал, леон бакст, казимир малевич, государственный русский музей, русский музей
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Минск, Белоруссия, Витебск, Марк Шагал, Леон Бакст, Казимир Малевич, Государственный Русский музей, Русский музей
Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Минске

Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" продлится до 31 марта

© Фото : Министерство культуры Республики Беларусь/TelegramКартина "Дмитрий Донской на Куликовом поле" Василия Сазонова, выставленная в Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках совместной выставки с Государственным Русским музеем "Россия-Беларусь. Пересечение судеб"
Картина Дмитрий Донской на Куликовом поле Василия Сазонова, выставленная в Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках совместной выставки с Государственным Русским музеем Россия-Беларусь. Пересечение судеб - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Министерство культуры Республики Беларусь/Telegram
Картина "Дмитрий Донской на Куликовом поле" Василия Сазонова, выставленная в Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках совместной выставки с Государственным Русским музеем "Россия-Беларусь. Пересечение судеб"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Масштабную совместную выставку Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" представили в Минске, сообщила пресс-служба Русского музея.
Экспозиция посвящена белорусским художникам, прошедшим российскую художественную школу, чье искусство стало мировым достоянием. На выставке представлено более 300 произведений знаковых для Белоруссии и России художников XVIII-ХХ веков: живописцев Марка Шагала, Сергея Зарянко, Леона Бакста, Александры Экстер, Витольда Бялыницкого-Бирули, Станислава Жуковского, Георгия Нисского, Евсея Моисеенко, графиков Ильи Чашника, Анатолия Каплана, Анатолия Тычины, скульпторов Ильи Гинцбурга, Дмитрия Стеллецкого, Льва Ивановского и других.
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Многие работы демонстрируются в Белоруссии впервые. В основе экспозиции – коллекции Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь, из которых были отобраны произведения первого ряда.
"Выставка подчеркивает важность культурного единения, общей истории, духовной дружбы двух славянских народов и станет новым шагом на пути непрерывного развития русско-белорусских отношений", - отмечается в сообщении.
Осенью выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" с успехом прошла в Мраморном дворце Русского музея в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Отмечается, что классическое русское и белорусское искусство объединяет общая школа. В XIX столетии и на рубеже XIX – XX веков юные художники из белорусских земель отправлялись для получения профессиональных навыков в Санкт-Петербург и Москву. Таким образом, у русских и белорусских художников формировалось сходное художественное видение, основанное на общей школе и схожести художественного мировоззрения. Ситуация изменилась в XX веке, когда традицией стало, овладев профессией, возвращаться в родные места. Художественные школы создавались в Витебске, Полоцке, Гомеле, Гродно и в Минске. В 1910–1920-е годы Витебск стал культурным центром мирового значения, где жили и работали великие художники-авангардисты: Казимир Малевич, Марк Шагал, Эль Лисицкий. В 1945 году начала функционировать Белорусская государственная Академия искусств.
Выставка "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" продлится до 31 марта 2025 года.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМинскБелоруссияВитебскМарк ШагалЛеон БакстКазимир МалевичГосударственный Русский музейРусский музей
 
 
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