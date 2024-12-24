https://ria.ru/20241224/mazut-1991114929.html

Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН

Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН - РИА Новости, 24.12.2024

Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН

Восточный ветер может привести к угрозе загрязнения нефтепродуктами от затонувших танкеров юго-восточного побережья Крыма - от Керченского пролива до... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T23:40:00+03:00

2024-12-24T23:40:00+03:00

2024-12-24T23:40:00+03:00

керченский пролив

россия

владимир путин

российская академия наук

институт космических исследований

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Восточный ветер может привести к угрозе загрязнения нефтепродуктами от затонувших танкеров юго-восточного побережья Крыма - от Керченского пролива до Феодосийского залива, говорится в сообщении Института космических исследований РАН. "Двадцать третьего декабря западный ветер привел к выносу мазутного загрязнения от береговой зоны в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе. Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный, что может привести уже к загрязнению берега Крыма - от Керченского пролива до Феодосийского залива. Именно на этот район следует обратить особое внимание" , - говорится в сообщении. Обработка и анализ радиолокационных изображений проводились в спутниковой информационной системе See the Sea, разработанной и поддерживаемой ИКИ РАН. Анализ был проведен 24 декабря. Во вторник МЧС России сообщило, что спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму, собрав около 110 тонн загрязненного грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

керченский пролив

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керченский пролив, россия, владимир путин, российская академия наук, институт космических исследований, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе