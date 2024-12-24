https://ria.ru/20241224/mazut-1991114929.html
Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН
Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН - РИА Новости, 24.12.2024
Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН
Восточный ветер может привести к угрозе загрязнения нефтепродуктами от затонувших танкеров юго-восточного побережья Крыма - от Керченского пролива до... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T23:40:00+03:00
2024-12-24T23:40:00+03:00
2024-12-24T23:40:00+03:00
керченский пролив
россия
владимир путин
российская академия наук
институт космических исследований
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости. Восточный ветер может привести к угрозе загрязнения нефтепродуктами от затонувших танкеров юго-восточного побережья Крыма - от Керченского пролива до Феодосийского залива, говорится в сообщении Института космических исследований РАН. "Двадцать третьего декабря западный ветер привел к выносу мазутного загрязнения от береговой зоны в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе. Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный, что может привести уже к загрязнению берега Крыма - от Керченского пролива до Феодосийского залива. Именно на этот район следует обратить особое внимание" , - говорится в сообщении. Обработка и анализ радиолокационных изображений проводились в спутниковой информационной системе See the Sea, разработанной и поддерживаемой ИКИ РАН. Анализ был проведен 24 декабря. Во вторник МЧС России сообщило, что спасатели и волонтеры очистили от мазута с затонувших танкеров более 14 километров береговой линии в Крыму, собрав около 110 тонн загрязненного грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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керченский пролив, россия, владимир путин, российская академия наук, институт космических исследований, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Институт космических исследований, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Загрязнение мазутом может достичь Феодосийского залива, считают в РАН
РАН: ветер может привести к загрязнению мазутом юго-восточного побережья Крыма