https://ria.ru/20241224/matvienko-1991028380.html

Матвиенко приняла участие в акции "Елка желаний"

Матвиенко приняла участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 24.12.2024

Матвиенко приняла участие в акции "Елка желаний"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках акции "Елка желаний" поздравила с Новым годом и передала подарки юному жителю Санкт-Петербурга и ребятам из Курска,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:39:00+03:00

2024-12-24T15:39:00+03:00

2024-12-24T15:39:00+03:00

общество

санкт-петербург

курская область

курск

валентина матвиенко

дед мороз

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках акции "Елка желаний" поздравила с Новым годом и передала подарки юному жителю Санкт-Петербурга и ребятам из Курска, сообщила пресс-служба СФ. Политик по видеосвязи пообщалась с ребятами и их родителями и поинтересовалась впечатлениями от подарков. "Желания должны исполняться", - сказала сенатор. Спикер СФ как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнила желание 6-летнего Димы, который попросил у Деда Мороза конструктор. Матвиенко похвалила Диму за любовь к кропотливому труду. По ее словам, опыт, который он приобретает при сборе сложных конструкций, будет помогать ему и в школе, и при выборе профессии. Дима рассказал, что хочет быть строителем. Кроме конструктора, Матвиенко подарила ему гантели и скакалку. "Мальчику надо спортом обязательно заниматься. Каждое утро гантели поднимать, ты научишься прыгать на скакалке. Будешь сильный, крепкий, здоровый, строители должны знаешь какие быть здоровые, крепкие", - отметила политик. Председатель Совета Федерации обратила внимание, что у Димы есть старшие брат и сестра. "Ваша семья – пример для многих. Сейчас президент России строго спрашивает со всех представителей власти, чтобы семьи с детьми были окружены вниманием", - сказала парламентарий, напомнив о разработанной программе поддержки таких семей. Также глава верхней палаты парламента подарила "умные" часы 11-летнему Арсению из Курской области, который проживает в пункте временного размещения (ПВР) при колледже Санкт-Петербурга. Гаджеты получили еще пять детей, проживающих в одной комнате с Арсением. Матвиенко назвала такие подарки нужными и призвала использовать их для учебы и увлечений. Она отметила, что в скором времени ребята, находящиеся в ПВР, смогут вернуться в Курскую область. "Вся страна сопереживает тому, что происходит в регионе. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее очистить курскую землю от нелюдей, которые сейчас там находятся и совершают преступления. А затем в кратчайшие сроки все будет восстановлено: жилье, социальные объекты, дороги. Всем пострадавшим будет оказана максимальная поддержка. По поручению президента уже создана специальная рабочая группа", - сказала спикер СФ. Матвиенко отметила заботу и внимание руководства Охтинского колледжа, которые сделали пребывание ребят из Курской области в Санкт-Петербурге максимально насыщенным экскурсиями, организовали их проживание и учебный процесс. Спикер СФ поблагодарила родителей за их любовь и воспитание детей, а также пожелала в 2025 году крепкого здоровья, новых успехов и мира.

https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html

https://ria.ru/20241223/belousov-1990842539.html

https://ria.ru/20241224/novak-1990960622.html

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общество, санкт-петербург, курская область, курск, валентина матвиенко, дед мороз, совет федерации рф