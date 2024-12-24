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В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024
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00:39 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/mars-1990915607.html
В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского
В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024
В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить главу киевского режима Владимира Зеленского на Марс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:39:00+03:00
2024-12-24T00:39:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
илон маск
роберт фицо
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить главу киевского режима Владимира Зеленского на Марс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на требование Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву."Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?" — предложил депутат.Как считает Дубинский, Илон Маск мог бы содействовать его переселению на другую планету."Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "пять—шесть менеджеров" там тоже пригодятся", — написал он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990698698.html
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в мире, украина, владимир зеленский, илон маск, роберт фицо, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Илон Маск, Роберт Фицо, Верховная Рада Украины
В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского

Депутат Дубинский: Маск мог бы помочь отправить Зеленского на Марс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить главу киевского режима Владимира Зеленского на Марс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он отреагировал на требование Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Зеленского поставили на место после его обвинений в адрес Фицо
Вчера, 18:34
"Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?" — предложил депутат.
Как считает Дубинский, Илон Маск мог бы содействовать его переселению на другую планету.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов
Вчера, 10:19
"Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "пять—шесть менеджеров" там тоже пригодятся", — написал он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Остались считаные дни". На Западе раскрыли план Зеленского против России
22 декабря, 13:26
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИлон МаскРоберт ФицоВерховная Рада Украины
 
 
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