https://ria.ru/20241224/mars-1990915607.html

В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского

В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского - РИА Новости, 24.12.2024

В Раде обратились к Маску с неожиданным предложением по поводу Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить главу киевского режима Владимира Зеленского на Марс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T00:39:00+03:00

2024-12-24T00:39:00+03:00

2024-12-24T00:39:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

илон маск

роберт фицо

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск мог бы доставить главу киевского режима Владимира Зеленского на Марс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.Так он отреагировал на требование Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву."Начальник (Зеленский. — Прим. ред.) явно вырос из размеров Украины и дает указания словацким спецслужбам проверить Фицо. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос назначения его наместником на Марсе?" — предложил депутат.Как считает Дубинский, Илон Маск мог бы содействовать его переселению на другую планету."Думаю, Маск мог бы обеспечить доставку. И "пять—шесть менеджеров" там тоже пригодятся", — написал он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990877691.html

https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html

https://ria.ru/20241222/zelenskiy-1990698698.html

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в мире, украина, владимир зеленский, илон маск, роберт фицо, верховная рада украины