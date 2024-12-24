https://ria.ru/20241224/kredity-1770380951.html

Раздел кредитов при разводе: кто должен платить — советы юристов

Кредиты при разводе: как разделить долги после брака

Раздел кредитов при разводе: кто должен платить — советы юристов

Кредиты, оставшиеся после развода, это совместные долги экс-супругов перед банками. Как делятся потребительские, ипотечные и автокредиты между бывшими мужем и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:16:00+03:00

2024-12-24T14:16:00+03:00

2024-12-24T14:16:00+03:00

общество

семья

брак

кредит

ипотека

развод

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кредиты, оставшиеся после развода, это совместные долги экс-супругов перед банками. Как делятся потребительские, ипотечные и автокредиты между бывшими мужем и женой, можно ли признать общим кредит, взятый до брака, позиции банков и юристов по оплате подобных задолженностей, - в материале РИА Новости.Кредит в бракеДолги, как и имущество, бывают совместными и личными. К общим относятся те, которые возникли из-за кредитов, взятых в интересах семьи. Личные - это долги, появившиеся до брака, после его расторжения и в браке в результате займа на собственные нужды."На оформление кредита согласие второго супруга не требуется. В этом случае каждый отвечает сам за себя своим личным имуществом, кроме тех ситуаций, когда кредит взят для семейных нужд (п. 2 ст. 45 СК РФ). Бремя доказывания лежит на стороне, претендующей на раздел долга. Кредитный договор изменяется только с согласия кредитора: заемщиками могут стать оба супруга. Если кредитор не согласен, суд может признать кредит совместным и даже определить в нем долю каждого, но она будет иметь значение исключительно для супругов, не для банка", - говорит Максим Тарасов, адвокат по бракоразводным делам.Как делится кредит при разводеСуд может признать, что задолженность нужно разделить поровну или исходя из финансовой ценности собственности. Основанием для такого решения является ст. 45 Семейного Кодекса Российской Федерации."Согласно п.3 ст.39 СК РФ, общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям. Стоимость и количество имущества, выделяемого каждому супругу при разводе, должны учитываться при распределении долгов между ними. Закон не принимает во внимание, на кого был оформлен кредит: по общему правилу все денежные средства идут на семейные потребности, следовательно, совместные долги при разводе подлежат разделу. Судебная практика также подтверждает, что кредит, оформленный на любого из супругов, если деньги были израсходованы сообща или на нужды семьи, выплачивается обоими супругами, - рассказывает Максим Потураев, руководитель проектов ЮФ "Авелан", - наиболее часто это прослеживается по ипотечным кредитам, оформленным в период брака, когда купленная в долг квартира (дом) становятся общей совместной собственностью супругов, а кредит – общим долгом".Но кредитные долги будут считаться совместными, если соблюдены определенные критерии.Правила и особенностиВ семейном законодательстве отсутствует понятие общего долга. Его критерии (признаки) сформированы правоприменительной практикой (п.5 обзора, утв. Президиумом Верховного суда РФ 13.04.2016)."Если в заявлении на выдачу кредита не указана конкретная семейная цель и это не крупная покупка, подлежащая разделу между сторонами, доказать, что заем брали на совместные нужды, сложно", - предупреждает Максим Тарасов.Критерии общей задолженностиДля того чтобы задолженность была признана общей, необходимо, чтобы:"Бывает, что супруг втайне взял кредит и хочет его разделить. Верховный суд РФ разъяснил, что презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом не распространяется на случаи, когда тот берет на себя долговые обязательства перед третьими лицами", - отмечает Геннадий Локтев, ведущий юрист Европейской юридической службы."Если супруг/супруга оформили кредит, а полученные денежные средства израсходовали на ремонт общего жилья или на покупку техники для совместного пользования, такие финансовые обязательства подлежат разделу в общем порядке", - добавляет Анастасия Зюляева, юрист фирмы "Цивилист".Кредит на личные нуждыДолговые обязательства, оформленные на мужа или жену, считаются личными, пока не будет доказано иное. Доказательством считаются документы, подтверждающие, что денежные средства, взятые в долг, были потрачены на общие нужды."Существуют причины, при наличии которых кредит не может считаться совместным. Например, муж взял его на приобретение дорогостоящего снаряжения для охоты, являющейся не источником дохода, а развлечением. В этом случае долговые обязательства останутся закрепленными за супругом. Для принятия объективного решения судебный представитель проверяет все обстоятельства", - отмечает Дмитрий Коржов, основатель юридической фирмы "Д|К".Особенности оформленияОформление потребительских кредитов и небольших денежных займов не требует никаких обязательств со стороны второго супруга. Так называемая "презумпция согласия" предполагает, что если один из супругов решил взять кредит, банк по умолчанию считает, что законная вторая половина клиента тоже готова пойти на этот шаг. Однако в том случае, когда сумма достаточно большая (например, ипотека, автокредит и т.д), банки не одобрят заявку без нотариально заверенного согласия жены или мужа.Кредит можно оформить на одного из супругов, при этом второй должен дать на это согласие. Если согласие получить невозможно (например, вторая муж или жена длительно отсутствует), банк может принять положительное решение, когда заемщик подтвердит свой доход."При этом законодательством установлен следующий нюанс: включить в правоотношения между заемщиком и банком супруга (бывшего супруга) заемщика можно только с согласия банка, а соответственно обязать бывшего супруга оплачивать свою часть задолженности по кредиту через суд зачастую не представляется возможным. На практике такая ситуация приводит к тому, что долг оплачивается единолично заемщиком, а с бывшего супруга в дальнейшем взыскивается в пользу него часть уплаченных денежных средств в судебном порядке. Исключением являются только случаи, когда между супругами заключен брачный договор, обычно в него включаются условия, что кредитные обязательства являются личными обязательствами того из супругов, на чье имя он оформлен", - говорит Андрей Мельниченко, юрист "Единого центра защиты".Крупные кредиты обычно оформляются на обоих супругов (один из них выступает созаемщиком, даже если он официально безработный). В этом случае банки охотнее дают согласие и нередко снижают процентную ставку."В случаях, когда супруги выступали по кредитному договору солидарными заемщиками, на практике раздел такого обязательства происходит примерно по такой же схеме: без согласия банка раздел лицевых счетов по погашению кредитной задолженности произвести невозможно, а солидарная задолженность взыскивается обычно с того, у кого есть возможность быстрее ее погасить. Поэтому тому супругу, кто внес большую сумму, также в судебном порядке приходится взыскивать “переплату” со второго заемщика", - отмечает Андрей Мельниченко.Как разделить кредитВ зависимости от того, пришли супруги к соглашению о разделе задолженности по кредиту или нет, можно выделить два способа решения вопроса:"Банк в любом случае будет взыскивать денежные средства с лица, на которое оформлены финансовые обязательства, следовательно, раздел долга в случае расторжения брака необходимо урегулировать в судебном порядке или по соглашению сторон. На практике случается так, что один из супругов уже выплатил кредит в процессе бракоразводного процесса, тогда он может потребовать через суд взыскания половины выплаченных им денег с другого супруга", - говорит Анастасия Зюляева.По словам Максима Тарасова, если после расторжения брака кредит на купленное в браке имущество продолжал выплачивать только один супруг, это не означает, что оно стало личным. Имущество остается совместно нажитым.По согласию супруговЕсли супруги смогли договориться, то составляется соглашение о распределении долгов, которое заверяется нотариусом."На практике редко встречаются такие ситуации. Даже если супруги договорились, банк редко идёт навстречу и не хочет менять условия договора, поэтому это соглашение действует только для самих бывших мужа и жены", - говорит Геннадий Локтев."Данное соглашение не может изменить условий предоставления кредита. В нем нельзя прописать, что бывшие супруги обязуются вносить ежемесячные платежи в равных долях, если по договору плательщиком является один из них. Можно только указать обязательство одной из сторон компенсировать определенную долю периодического платежа плательщика по кредиту", - добавляет юрист Яна Авила Эрнандес.Долги рассчитываются на момент заключения соглашения и подтверждаются документально: кредитными договорами, долговыми расписками, договорами о предоставлении займа."Часты случаи, когда долг делится пополам. Один супруг после выплаты половины долга прекращает платить, полагая, что его часть погашена. Но на деле он выплатил четверть свою и четверть второго супруга (так часто трактуют суды), начинается судебный процесс по взысканию денежных средств со второй стороны", - приводит пример адвокат Яна Теплякова.Через судЗаемщик по кредиту вправе подать в суд иск о компенсации части уплаченных платежей (с даты расторжения брака до даты погашения долга)."Обычно это половина от того, что уже выплачено (например, по кредиту супруг после расторжения брака заплатил 100 тыс. руб., в суде он вправе с другого супруга потребовать компенсацию 50 тыс. руб.), поскольку доли супругов в общем имуществе признаются равными. Вместо компенсации части кредита стороны могут договориться, что в счет этого другой стороне при разделе имущества будет присуждена меньшая доля в том или ином имуществе (это оформляется либо нотариальным соглашением, либо в рамках судебного спора в качестве искового требования)", - говорит Максим Потураев.Анастасия Шулакова, юрист-медиатор, рассказывает случай из своей практики: "В подобных делах судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ссылается на п. 3 ст. 39 Семейного кодекса. Там сказано, что заемщик по договору вправе требовать от бывшего супруга компенсации половины затраченных средств. Суды обычно взыскивают компенсацию из расчета фактически потраченных денег. Если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого. Для этого нужно согласие банка. В моей практике был случай раздела ипотечного кредита бывших супругов после смерти одного из них. Они оформили ипотеку, платили ее шесть лет. Но брак не сложился, и они развелись. Имущество не делили. Бывший супруг продолжал выплачивать ипотечный кредит, но через полгода скончался. Для того чтобы наследники умершего смогли получить свою долю, потребовалось разделить ипотечную квартиру и долг по ней между бывшими супругами".Как делить кредит в гражданском бракеКредиты, полученные в гражданском браке, общими не признаются."Законодательство не предусматривает защиты прав сожителей в незарегистрированном браке и не признаёт их имущество совместным. Теоретически возможно после оформления брака в органах ЗАГС попробовать признать долг общим, если кредит брали совместно и использовали на нужды будущей семьи, однако перспективы такого иска неочевидны", - объясняет Максим Потураев.Как бывшим супругам погашать совместные кредитыПогашает кредит тот, кто является заемщиком, а второй супруг возмещает ему часть суммы по соглашению или решению суда."Причем, ипотека и автокредит априори считаются общими, так как они оплачиваются за счет доходов семьи, а имущество по этому кредиту используется на общие нужды",- отмечает эксперт.Потребительский кредитРазделение долгового обязательства по потребительскому кредиту в судебном порядке осуществляется соответственно доле имущества, полученного при разводе. Такое утверждение справедливо при условии, если заем был целевой. Если кредит выдавался деньгами, тогда решение будет зависеть от предоставленной информации об использовании средств."Например, супруга приобрела холодильник в кредит еще до расторжения брака. После развода она имеет право требовать возмещения половины погашенного долга. Предварительно жена должна полностью погасить долг, а потом действовать через суд, если муж не соглашается добровольно возместить часть затрат. При этом необходимо предоставить исчерпывающие сведения о приобретении и о выплаченном долге (квитанции). Обратиться в государственный орган следует не позднее трех лет с момента окончания кредитных выплат", - говорит Дмитрий Коржов.По словам экспертов, теоретически потребительский кредит может быть признан личным долгом супруга, если товар приобретен не для удовлетворения общих нужд семьи. Однако и в этом случае есть аргументы для признания таких долгов общими, в том числе по мотиву погашения за счет общих доходов, вопрос зависит от конкретных обстоятельств и позиции судьи по спору.Кредит на машинуЕсли супруги не желают совместно гасить долг для закрытия автокредита, целесообразно машину продать, выплатить оставшуюся задолженность, а остальные средства разделить.Один из супругов может забрать авто в личное пользование, тогда выплачивать долг он будет самостоятельно.ИпотекаСамым сложным процессом считается раздел ипотечного займа. В большинстве случаев приобретаемая недвижимость не является полноправной собственностью членов семьи. По договору это залоговое имущество финансовой организации. На окончательное решение о разделе квартиры, а также долга по ипотеке, влияют многие факторы. Например, кто будет проживать в ней, с кем из супругов останутся дети."Если приобретение не находится под бременем (в залоге), тогда оно будет поделено между супругами, равно как и оставшаяся сумма непогашенного долга. Муж и жена вправе договориться между собой: продать недвижимость и разделить полученные средства поровну или один выкупит вторую половину у другого. При этом задолженность по кредиту распределяется между супругами в отдельном порядке", - объясняет Дмитрий Коржов."Часто при ипотеке бывшие супруги делят долг в рамках нотариального соглашения, понимая, что банк не во всех случаях добавит одного из них в качестве созаемщика. Они либо продают жилье во внесудебном порядке и делят прибыль пополам, закрыв кредит, либо заключают договор, согласно которому второй супруг обязуется выплатить заемщику свою часть кредита при условии что квартира остается за обоими супругам пополам", - рассказывает Юлия Кочаровская, управляющий партнер юридической фирмы "КОДЕСТ".Договор по ипотечному кредиту можно переоформить на обоих супругов. В нем должна быть четко прописана ответственность каждого из них по оплате ипотеки. Один заемщик не несет ответственности за другого."Если ипотечное жилье находится в залоге у банка, то чтобы продать или разделить квартиру, нужно его согласие. При разделе квартиры банк должен обязательно участвовать в судебном процессе. Однако, как показывает практика, банки не стремятся вносить изменения в договор об ипотечном кредитовании. Если получить согласие о разделе не представляется возможным, то суд обычно занимает сторону финансовой организации. Одна из сторон получает долю в праве собственности, но выплаты по ипотеке осуществляет тот, на кого она оформлялась. При этом выплачивающая ипотеку сторона имеет право требовать половину выплаченных средств с бывшего супруга", - заключает Юлия Пономарева.Ситуацию с военной ипотекой прокомментировала Надежда Снегирева, генеральный директор компании "поВоенке": "Многие ошибочно считают, что раз деньги выделяются военнослужащим как целевой платеж, то и квартира останется за ними. Это не так. Устоявшаяся судебная практика предусматривает раздел квартиры как и при обычной гражданской ипотеке. Всё пополам: и квартиру и долг. Можно пробовать отстоять накопления, которые являются первоначальным взносом. После раздела заемщиком как и прежде остается военнослужащий, а бывшая супруга возвращает ему половину ежемесячного платежа".Примеры судебной практикиПримеры из судебной практики приводят Геннадий Локтев и Яна Авила Эрнандес.1. По апелляционному определению Московского городского суда по делу № 33-29803/2020 бывшим супругам было отказано в разделе кредитных обязательств по ипотеке, так как это не соответствует приведенным нормам права и направлено на изменение в одностороннем порядке условий и стороны кредитного договора. ПАО Сбербанк предоставило возражения по заявленным исковым требованиям о разделе кредитных обязательств.2. После оформления развода бывшая супруга предъявила иск в суд о выплате мужем части займа, взятого ею до оформления брачно-семейных отношений на строительство дома, в котором они жили. Бывший муж был против такого раздела. Суд встал на сторону супруга, мотивировав это тем, что согласия на заем он не давал, а также в момент оформления кредита между ними не было договоренности относительно перевода дома в будущем в совместное имущество. То есть, супруга хотела оставить себе дом, который был построен в браке, но на кредитные деньги, полученные еще до заключения брака. При этом намерения делить сам дом у женщины не было. В данном случае судебная инстанция пришла к выводу, что заем был инициативой супруги, следовательно, разделу не подлежит (решение Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия от 25 января 2016 года по делу № 2-55/2016).

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общество, семья, брак, кредит, ипотека, развод