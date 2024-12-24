https://ria.ru/20241224/jugra-1990983117.html
Югра направит в 2025 году на социальную сферу почти 68% дохода
Югра направит в 2025 году на социальную сферу почти 68% дохода - РИА Новости, 24.12.2024
Югра направит в 2025 году на социальную сферу почти 68% дохода
Югра направит в 2025 году почти 68% дохода региона на социальную сферу, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем послании о положении дел и перспективах... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:03:00+03:00
2024-12-24T13:03:00+03:00
2024-12-24T13:03:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
руслан кухарук
югра
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Югра направит в 2025 году почти 68% дохода региона на социальную сферу, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем послании о положении дел и перспективах развития округа к депутатам и жителям региона. "На социальную сферу в 2025 году направим без малого 68% доходов. Деньги немалые, но результаты этих мер оправданы. Каждый третий житель Югры получает те или иные меры поддержки. Доступность дошкольного образования – стопроцентная. Дополнительным образованием охвачено более 95% детей в возрасте от 5 до 18 лет.Более 30 тысяч молодых людей обучается по программам среднего профессионального образования, более 20 тысяч – высшего. Почти 60% жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом. Согласно последнему рейтингу Агентства стратегических инициатив, по качеству медицинской помощи округ занимает третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Входим в число лидеров и по приросту населения. Ожидаемая продолжительность жизни превысила 76 лет. Ожидаемые показатели рождаемости превышают показатели смертности больше, чем в полтора раза", - привел данные Кухарук. Он добавил, что демографические индикаторы являются лучшим мерилом здоровья общества. "Мы видим рост числа многодетных семей. При этом существующие меры поддержки должны совершенствоваться с учетом запросов и обращений жителей. Ряд решений уже проработан. Первое: мы увеличиваем размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровление и обратно с 7 до 20 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных семей по путевкам, предоставляемым органами власти, работодателями или самостоятельно приобретенными многодетными родителями. Второе: расширяем круг получателей такой меры поддержки многодетных семей, как выплата единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года, увеличив предел среднедушевого дохода семьи до двукратной величины прожиточного минимума. А отсекающие сегодня условия получения ребенком единого пособия необходимо вообще отменить", - сказал губернатор. Главной заботой и социальным приоритетом он назвал также всестороннюю поддержку югорчан, ставших участниками СВО. "В дополнение к федеральным в регионе действует более 30 собственных мер поддержки. И их набор постоянно достраивается. Откликаясь на запросы семей, недавно приняли решение об установлении денежной выплаты в 100 тысяч рублей детям участников специальной военной операции. Мы также создали для участников и ветеранов СВО так называемый "зеленый коридор", по которому в приоритетном порядке оказываем помощь по полису обязательного медицинского страхования. Им обеспечено индивидуальное сопровождение, ускоренная запись на госпитализацию и оперативное лечение. Огромное внимание уделяем реабилитации и вовлечению пострадавших в ходе военных действий ветеранов в занятия адаптивным спортом", - сообщил глава Югры.
https://ria.ru/20241224/jugra-1990976540.html
https://ria.ru/20241220/rasselenie-1990500689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, санкт-петербург, руслан кухарук, югра
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Руслан Кухарук, Югра
Югра направит в 2025 году на социальную сферу почти 68% дохода
Глава Югры Кухарук: каждый третий житель региона получает меры соцподдержки
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Югра направит в 2025 году почти 68% дохода региона на социальную сферу, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем послании о положении дел и перспективах развития округа к депутатам и жителям региона.
"На социальную сферу в 2025 году направим без малого 68% доходов. Деньги немалые, но результаты этих мер оправданы. Каждый третий житель Югры получает те или иные меры поддержки. Доступность дошкольного образования – стопроцентная.
Дополнительным образованием охвачено более 95% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Более 30 тысяч молодых людей обучается по программам среднего профессионального образования, более 20 тысяч – высшего. Почти 60% жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом. Согласно последнему рейтингу Агентства стратегических инициатив, по качеству медицинской помощи округ занимает третье место в стране, уступая только Москве
и Санкт-Петербургу
. Входим в число лидеров и по приросту населения. Ожидаемая продолжительность жизни превысила 76 лет. Ожидаемые показатели рождаемости превышают показатели смертности больше, чем в полтора раза", - привел данные Кухарук
.
Он добавил, что демографические индикаторы являются лучшим мерилом здоровья общества.
"Мы видим рост числа многодетных семей. При этом существующие меры поддержки должны совершенствоваться с учетом запросов и обращений жителей. Ряд решений уже проработан. Первое: мы увеличиваем размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха, оздоровление и обратно с 7 до 20 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетных семей по путевкам, предоставляемым органами власти, работодателями или самостоятельно приобретенными многодетными родителями. Второе: расширяем круг получателей такой меры поддержки многодетных семей, как выплата единовременного пособия для подготовки ребенка к началу учебного года, увеличив предел среднедушевого дохода семьи до двукратной величины прожиточного минимума. А отсекающие сегодня условия получения ребенком единого пособия необходимо вообще отменить", - сказал губернатор.
Главной заботой и социальным приоритетом он назвал также всестороннюю поддержку югорчан, ставших участниками СВО. "В дополнение к федеральным в регионе действует более 30 собственных мер поддержки. И их набор постоянно достраивается. Откликаясь на запросы семей, недавно приняли решение об установлении денежной выплаты в 100 тысяч рублей детям участников специальной военной операции. Мы также создали для участников и ветеранов СВО так называемый "зеленый коридор", по которому в приоритетном порядке оказываем помощь по полису обязательного медицинского страхования. Им обеспечено индивидуальное сопровождение, ускоренная запись на госпитализацию и оперативное лечение. Огромное внимание уделяем реабилитации и вовлечению пострадавших в ходе военных действий ветеранов в занятия адаптивным спортом", - сообщил глава Югры.