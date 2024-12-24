https://ria.ru/20241224/hrriyet-1990937940.html

СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии

СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии - РИА Новости, 24.12.2024

СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии

Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:33:00+03:00

2024-12-24T09:33:00+03:00

2024-12-24T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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башар асад

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АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви со ссылкой на собственные источники. "После формирования временного правительства (в Сирии. — Прим. ред.) к террористическим организациям, в частности РПК и ИГ*, обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к сирийской армии. Однако, если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и турецкие вооруженные силы проведут совместную операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий", — утверждает он. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что поддержка западными странами Рабочей партии Курдистана иссякает. По его словам, для сторонников РПК "круг сужается". Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Курды на северо-востоке СирииПосле начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал.Курдов поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в САР.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241223/sirija-1990914005.html

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990881715.html

https://ria.ru/20241221/putin-1990613120.html

сирия

россия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024