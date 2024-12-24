СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии
Hürriyet: Анкара и Дамаск могут провести операцию против сирийских курдов
Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви со ссылкой на собственные источники.
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"После формирования временного правительства (в Сирии. — Прим. ред.) к террористическим организациям, в частности РПК и ИГ*, обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к сирийской армии. Однако, если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и турецкие вооруженные силы проведут совместную операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий", — утверждает он.
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что поддержка западными странами Рабочей партии Курдистана иссякает. По его словам, для сторонников РПК "круг сужается".
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
Курды на северо-востоке Сирии
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал.
Курдов поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в САР.
Смена власти в Сирии
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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