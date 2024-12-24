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СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 24.12.2024 (обновлено: 10:10 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/hrriyet-1990937940.html
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии - РИА Новости, 24.12.2024
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии
Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:33:00+03:00
2024-12-24T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви со ссылкой на собственные источники. "После формирования временного правительства (в Сирии. — Прим. ред.) к террористическим организациям, в частности РПК и ИГ*, обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к сирийской армии. Однако, если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и турецкие вооруженные силы проведут совместную операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий", — утверждает он. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что поддержка западными странами Рабочей партии Курдистана иссякает. По его словам, для сторонников РПК "круг сужается". Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. Курды на северо-востоке СирииПосле начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал.Курдов поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в САР.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241223/sirija-1990914005.html
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сирия
россия
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ: Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии

Hürriyet: Анкара и Дамаск могут провести операцию против сирийских курдов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Анкара и Дамаск могут провести совместную военную операцию в Сирии против курдов, если те откажутся сложить оружие, пишет близкий к правительственным кругам журналист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви со ссылкой на собственные источники.
«
"После формирования временного правительства (в Сирии. — Прим. ред.) к террористическим организациям, в частности РПК и ИГ*, обратятся с призывом сложить оружие и присоединиться к сирийской армии. Однако, если РПК-YPG негативно отреагирует на этот призыв, сирийская армия и турецкие вооруженные силы проведут совместную операцию по удалению РПК-YPG с контролируемых ею территорий", — утверждает он.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Сирии боевики подожгли рождественскую елку
Вчера, 23:52
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что поддержка западными странами Рабочей партии Курдистана иссякает. По его словам, для сторонников РПК "круг сужается".
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

Курды на северо-востоке Сирии

После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с сирийской армией при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал.
Курдов поддерживают присутствующие на северо-востоке Сирии вооруженные силы международной коалиции во главе с США, которые находятся там под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*. Эта же коалиция незаконно держит под контролем в том числе ключевые месторождения нефти и газа в САР.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал о контактах с новыми властями Сирии
Вчера, 18:54

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, как уточнили в МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
* Террористическая организация, запрещена в России
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Путин поступил как хороший стратег в ситуации в Сирии, заявил Фидан
21 декабря, 16:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия КурдистанаСирийские демократические силыОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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