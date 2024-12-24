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Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области - РИА Новости, 24.12.2024

Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:47:00+03:00

2024-12-24T07:47:00+03:00

2024-12-24T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность атаки была объявлена в Воронежской области во вторник в 04.31 (совпадает с мск). "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241224/pvo-1990929774.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)