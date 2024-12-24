Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919798.html
В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год
В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год
Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники, а дать им это РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T02:48:00+03:00
2024-12-24T02:48:00+03:00
общество
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники, а дать им это время провести с семьей. "Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе. Нужно посвятить данное время семье. Новый год - это семейный праздник, который родители и дети должны проводить вместе", - рассказала она РИА Новости. По мнению парламентария, если и давать домашнее задание школьникам, то по желанию самих учеников, на добровольной основе, а не обязывая их, чтобы у детей была возможность начать новый учебный год с дополнительной оценки по предмету. "Главное - обеспечить безопасное времяпрепровождения, не оставлять детей без присмотра, соблюдать правила поведения на ледяных горках и корректно использовать электроприборы дома. Согласно статистике МЧС России, в период новогодних праздников увеличивается количество пожаров в жилом секторе", - заключила она.
https://rsport.ria.ru/20241211/gosduma-1988525674.html
https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год

Депутат Кулиева призвала не нагружать школьников домашним заданием на Новый год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники, а дать им это время провести с семьей.
"Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе. Нужно посвятить данное время семье. Новый год - это семейный праздник, который родители и дети должны проводить вместе", - рассказала она РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме призвали увеличить число спортивных мероприятий в праздники
11 декабря, 01:49
По мнению парламентария, если и давать домашнее задание школьникам, то по желанию самих учеников, на добровольной основе, а не обязывая их, чтобы у детей была возможность начать новый учебный год с дополнительной оценки по предмету.
"Главное - обеспечить безопасное времяпрепровождения, не оставлять детей без присмотра, соблюдать правила поведения на ледяных горках и корректно использовать электроприборы дома. Согласно статистике МЧС России, в период новогодних праздников увеличивается количество пожаров в жилом секторе", - заключила она.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Госдуме призвали приводить в порядок заброшенные дачные участки
6 декабря, 03:29
 
ОбществоРоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала