https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919798.html

В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год

В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024

В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год

Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники, а дать им это РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T02:48:00+03:00

2024-12-24T02:48:00+03:00

2024-12-24T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) призвала учителей не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники, а дать им это время провести с семьей. "Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе. Нужно посвятить данное время семье. Новый год - это семейный праздник, который родители и дети должны проводить вместе", - рассказала она РИА Новости. По мнению парламентария, если и давать домашнее задание школьникам, то по желанию самих учеников, на добровольной основе, а не обязывая их, чтобы у детей была возможность начать новый учебный год с дополнительной оценки по предмету. "Главное - обеспечить безопасное времяпрепровождения, не оставлять детей без присмотра, соблюдать правила поведения на ледяных горках и корректно использовать электроприборы дома. Согласно статистике МЧС России, в период новогодних праздников увеличивается количество пожаров в жилом секторе", - заключила она.

https://rsport.ria.ru/20241211/gosduma-1988525674.html

https://ria.ru/20241206/gosduma-1987638686.html

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общество, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)