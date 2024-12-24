https://ria.ru/20241224/es-1990953870.html

В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais

В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024

В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais

Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:49:00+03:00

2024-12-24T10:49:00+03:00

2024-12-24T11:12:00+03:00

россия

словакия

москва

роберт фицо

владимир путин

юрий ушаков

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, пишет газета Pais. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе. "Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе... Последний пример этого явления – визит Фицо в Россию на фоне спора с Киевом по поводу предстоящего прекращения транзита российского газа... вызвал некоторый дискомфорт в сообществе ЕС", - пишет издание. Также в статье отмечается визит в Россию еще одного европейского лидера, премьера Венгрии Виктора Орбана.

https://ria.ru/20241223/ushakov-1990873006.html

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словакия

москва

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россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире