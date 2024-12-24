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В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024
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10:49 24.12.2024 (обновлено: 11:12 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/es-1990953870.html
В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais
В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024
В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais
Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:49:00+03:00
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россия
словакия
москва
роберт фицо
владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, пишет газета Pais. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе. "Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе... Последний пример этого явления – визит Фицо в Россию на фоне спора с Киевом по поводу предстоящего прекращения транзита российского газа... вызвал некоторый дискомфорт в сообществе ЕС", - пишет издание. Также в статье отмечается визит в Россию еще одного европейского лидера, премьера Венгрии Виктора Орбана.
https://ria.ru/20241223/ushakov-1990873006.html
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россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
В ЕС обеспокоены ростом пророссийского движения в Европе, пишет Pais

Pais пишет, что ЕС тревожит растущее пророссийское движения в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз испытывает тревогу по поводу растущего движения в Европе в сторону РФ, одним из последних проявлений которого стал визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, пишет газета Pais.
Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, который находился с рабочим визитом в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами в понедельник отметил, что встреча продолжалась два часа, разговор был обстоятельным и проходил в конструктивном духе.
"Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе... Последний пример этого явления – визит Фицо в Россию на фоне спора с Киевом по поводу предстоящего прекращения транзита российского газа... вызвал некоторый дискомфорт в сообществе ЕС", - пишет издание.
Также в статье отмечается визит в Россию еще одного европейского лидера, премьера Венгрии Виктора Орбана.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков назвал разговор Путина и Фицо обстоятельным
23 декабря, 18:09
 
РоссияСловакияМоскваРоберт ФицоВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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