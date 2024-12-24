https://ria.ru/20241224/es-1990953154.html

В ЕС растут сомнения по поводу поддержки Киева, пишет Pais

В ЕС растут сомнения по поводу поддержки Киева, пишет Pais - РИА Новости, 24.12.2024

В ЕС растут сомнения по поводу поддержки Киева, пишет Pais

В ЕС растут сомнения по поводу поддержки Киева наряду с призывами к скорейшему выходу из украинского конфликта, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:47:00+03:00

2024-12-24T10:47:00+03:00

2024-12-24T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В ЕС растут сомнения по поводу поддержки Киева наряду с призывами к скорейшему выходу из украинского конфликта, пишет испанская газета Pais. "Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными, даже если это наносит ущерб Украине, стране-кандидату (на членство в Евросоюзе - ред.)", - пишет издание. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241001/peregovory-1975653111.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины