https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991047456.html

Путин посетил Эрмитаж

Путин посетил Эрмитаж - РИА Новости, 24.12.2024

Путин посетил Эрмитаж

Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:59:00+03:00

2024-12-24T16:59:00+03:00

2024-12-24T17:04:00+03:00

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государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа. Глава государства посетил, в том числе, зал Диониса, "Римский дворик", зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. В ходе экскурсии главе государства показали статую "Венеры Таврической" – римской реплики середины II века с греческого оригинала, а также античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне. В зале Юпитера Путин осмотрел шедевры императорских ювелиров Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля после комплексной реставрации. В коллекции представлены пять мушечниц и табакерок, украшенных бриллиантами и сапфирами, и несколько букетов, выполненных из драгоценных камней. Эти предметы ювелирного искусства пользовались большой популярностью Российского императорского двора. Главе государства также рассказали о еще одном шедевре коллекции музея – чернолаковой гидрии "Царица ваз". Эта крупная ваза украшена рельефными фигурами, изображающими богиню плодородия Деметру, ее дочь Персефону, бога виноделия Диониса, Афину, Артемиду, Афродиту и других божеств. В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президенту продемонстрировали новый элемент экспозиции – тактильную копию "Царицы ваз". Макет представлен в рамках продолжения инклюзивной программы "Искусство в ощущениях". Экспонат повторяет рельеф, форму и цветовые особенности оригинала. Путину рассказали, что посетителям Главного музейного корпуса доступны тактильные копии и других античных произведений. Все они сопровождаются экспликациями на шрифте Брайля.

https://ria.ru/20241208/piotrovskiy-1987969894.html

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Путин приехал в Эрмитаж Путин посетил Эрмитаж, осмотрев несколько залов. Кадры приводит Кремль. 2024-12-24T16:59 true PT0M12S

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россия, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, санкт-петербург