Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/domofony-1990925880.html
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов - РИА Новости, 24.12.2024
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов
Домофоны уже используются для доведения экстренной информации до жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:24:00+03:00
2024-12-24T05:24:00+03:00
брянская область
россия
владимирская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945655085_0:0:2787:1567_1920x0_80_0_0_ead2fe229ea8a53d1deb9a7a3bd19767.jpg
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны уже используются для доведения экстренной информации до жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС России Александр Куренков. "Экстренная информация с помощью домофонов уже доводится в Курской, Белгородской, Брянской областях", - сказал он. Куренков добавил, что подключение домофонной связи многоквартирных домов к системам оповещения населения протестировано органами местного самоуправления в Липецкой и Владимирской областях, Санкт-Петербурге. "В Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения "МЧС России" - получилось", - рассказал министр. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.
https://ria.ru/20241222/mchs-1990733209.html
брянская область
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945655085_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_243049a0345aa0563d02b67e571f35b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, владимирская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Брянская область, Россия, Владимирская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов

Глава МЧС Куренков: домофоны передают экстренную информацию в трех областях

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны уже используются для доведения экстренной информации до жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС России Александр Куренков.
"Экстренная информация с помощью домофонов уже доводится в Курской, Белгородской, Брянской областях", - сказал он.
Куренков добавил, что подключение домофонной связи многоквартирных домов к системам оповещения населения протестировано органами местного самоуправления в Липецкой и Владимирской областях, Санкт-Петербурге.
Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения "МЧС России" - получилось", - рассказал министр.
В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В МЧС рассказали об очистке побережья Краснодарского края от мазута
22 декабря, 19:40
 
Брянская областьРоссияВладимирская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала