https://ria.ru/20241224/domofony-1990925880.html
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов - РИА Новости, 24.12.2024
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов
Домофоны уже используются для доведения экстренной информации до жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:24:00+03:00
2024-12-24T05:24:00+03:00
2024-12-24T05:24:00+03:00
брянская область
россия
владимирская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Домофоны уже используются для доведения экстренной информации до жителей Курской, Белгородской, Брянской областей, сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС России Александр Куренков. "Экстренная информация с помощью домофонов уже доводится в Курской, Белгородской, Брянской областях", - сказал он. Куренков добавил, что подключение домофонной связи многоквартирных домов к системам оповещения населения протестировано органами местного самоуправления в Липецкой и Владимирской областях, Санкт-Петербурге. "В Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения "МЧС России" - получилось", - рассказал министр. В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.
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брянская область, россия, владимирская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Брянская область, Россия, Владимирская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о доведении экстренной информации с помощью домофонов
Глава МЧС Куренков: домофоны передают экстренную информацию в трех областях