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В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 24.12.2024
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20:38 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/dagestan-1991103192.html
В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем
В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 24.12.2024
В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем
Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, водитель и четырнадцатилетний подросток госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:38:00+03:00
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происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, водитель и четырнадцатилетний подросток госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. "Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях. Два человека пострадали… Поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде произошло столкновение пригородного электропоезда с автомашиной "Лада Веста" под управлением 46-летнего жителя Дахадаевского района. Водитель машины и его 14-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями помещены в больницу", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом.
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происшествия, авто, дагестанские огни, дахадаевский район, республика дагестан, россия
Происшествия, Авто, Дагестанские Огни, Дахадаевский район, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем

В Дагестанских Огнях поезд столкнулся с машиной, двое госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, водитель и четырнадцатилетний подросток госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях. Два человека пострадали… Поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде произошло столкновение пригородного электропоезда с автомашиной "Лада Веста" под управлением 46-летнего жителя Дахадаевского района. Водитель машины и его 14-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями помещены в больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом.
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ПроисшествияАвтоДагестанские ОгниДахадаевский районРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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