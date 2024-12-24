https://ria.ru/20241224/dagestan-1991103192.html

В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем

В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем - РИА Новости, 24.12.2024

В Дагестане поезд столкнулся с автомобилем

Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, водитель и четырнадцатилетний подросток госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 24.12.2024

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ПЯТИГОРСК, 24 дек - РИА Новости. Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях, водитель и четырнадцатилетний подросток госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. "Поезд столкнулся с машиной в Дагестанских Огнях. Два человека пострадали… Поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде произошло столкновение пригородного электропоезда с автомашиной "Лада Веста" под управлением 46-летнего жителя Дахадаевского района. Водитель машины и его 14-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями помещены в больницу", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

https://ria.ru/20241222/zabaykale-1990672898.html

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