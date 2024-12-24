https://ria.ru/20241224/chuchelo-1991062960.html

Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея

Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея - РИА Новости, 24.12.2024

Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея

Чучело знаменитого жирафа Самсона, который умер в Московском зоопарке в июле, пополнило экспозицию Дарвиновского музея, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:54:00+03:00

2024-12-24T17:54:00+03:00

2024-12-24T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Чучело знаменитого жирафа Самсона, который умер в Московском зоопарке в июле, пополнило экспозицию Дарвиновского музея, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Знаменитый обитатель Московского зоопарка и любимец всех москвичей, жираф Самсон, украсил визитную карточку Дарвиновского музея – экспозицию "Саванна", - говорится в сообщении. Отмечается, что Самсон был выдающимся жирафом ростом пять метров и весом 700 килограммов. В Москву он приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал звездой Московского зоопарка. Он был любимцем публики и прожил долгую по меркам жирафа жизнь – 30 лет. "Этим летом Самсон, к сожалению, ушел из жизни. Дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного питомца, передав его шкуру нашему музею. Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а еще – первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что для изготовления чучела потребовалось специальное помещение с высотой потолков семь метров, а также специальные подъемники. В музее работы продолжились – для Самсона переделали подиум с обитателями Африки.

https://ria.ru/20241223/vasnetsov-1990805423.html

https://ria.ru/20241218/istoricheskiy-1989862265.html

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москва, санкт-петербург, африка, московский зоопарк, дарвиновский музей, россия