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Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея - РИА Новости, 24.12.2024
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17:54 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/chuchelo-1991062960.html
Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея
Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея - РИА Новости, 24.12.2024
Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея
Чучело знаменитого жирафа Самсона, который умер в Московском зоопарке в июле, пополнило экспозицию Дарвиновского музея, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:54:00+03:00
2024-12-24T17:54:00+03:00
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африка
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Чучело знаменитого жирафа Самсона, который умер в Московском зоопарке в июле, пополнило экспозицию Дарвиновского музея, сообщается в Telegram-канале учреждения. "Знаменитый обитатель Московского зоопарка и любимец всех москвичей, жираф Самсон, украсил визитную карточку Дарвиновского музея – экспозицию "Саванна", - говорится в сообщении. Отмечается, что Самсон был выдающимся жирафом ростом пять метров и весом 700 килограммов. В Москву он приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал звездой Московского зоопарка. Он был любимцем публики и прожил долгую по меркам жирафа жизнь – 30 лет. "Этим летом Самсон, к сожалению, ушел из жизни. Дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного питомца, передав его шкуру нашему музею. Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а еще – первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что для изготовления чучела потребовалось специальное помещение с высотой потолков семь метров, а также специальные подъемники. В музее работы продолжились – для Самсона переделали подиум с обитателями Африки.
https://ria.ru/20241223/vasnetsov-1990805423.html
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москва, санкт-петербург, африка, московский зоопарк, дарвиновский музей, россия
Москва, Санкт-Петербург, Африка, Московский зоопарк, Дарвиновский музей, Россия
Чучело жирафа Самсона пополнило коллекцию Дарвиновского музея

Чучело знаменитого жирафа Самсона пополнило экспозицию в Дарвиновском музее

© Фото : Государственный Дарвиновский музейЭкспозиция "Саванна" в Дарвиновском музее
Экспозиция Саванна в Дарвиновском музее - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Государственный Дарвиновский музей
Экспозиция "Саванна" в Дарвиновском музее
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Чучело знаменитого жирафа Самсона, который умер в Московском зоопарке в июле, пополнило экспозицию Дарвиновского музея, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Знаменитый обитатель Московского зоопарка и любимец всех москвичей, жираф Самсон, украсил визитную карточку Дарвиновского музея – экспозицию "Саванна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Самсон был выдающимся жирафом ростом пять метров и весом 700 килограммов. В Москву он приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга и сразу стал звездой Московского зоопарка. Он был любимцем публики и прожил долгую по меркам жирафа жизнь – 30 лет.
"Этим летом Самсон, к сожалению, ушел из жизни. Дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного питомца, передав его шкуру нашему музею. Самсон стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а еще – первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что для изготовления чучела потребовалось специальное помещение с высотой потолков семь метров, а также специальные подъемники. В музее работы продолжились – для Самсона переделали подиум с обитателями Африки.
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