https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html

Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка

Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка - РИА Новости, 24.12.2024

Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:33:00+03:00

2024-12-24T07:33:00+03:00

2024-12-24T09:02:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны", — сказал зампред правительства, Он уточнил, что в год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов. Госдума ранее приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.Минпросвещения уточнило, что экзаменация детей будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.

https://ria.ru/20241220/sovfed-1990369653.html

https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Чернышенко о тестировании детей мигрантов на знание русского языка Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, заявил РИА Новости Чернышенко 2024-12-24T07:33 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф