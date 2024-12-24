https://ria.ru/20241224/chernyshenko-1990930263.html
Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка
Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка - РИА Новости, 24.12.2024
Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:33:00+03:00
2024-12-24T07:33:00+03:00
2024-12-24T09:02:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны", — сказал зампред правительства, Он уточнил, что в год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов. Госдума ранее приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.Минпросвещения уточнило, что экзаменация детей будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной организации.
https://ria.ru/20241220/sovfed-1990369653.html
https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html
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Чернышенко о тестировании детей мигрантов на знание русского языка
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года, заявил РИА Новости Чернышенко
2024-12-24T07:33
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общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
Чернышенко рассказал, когда у детей мигрантов начнут проверять знание языка
Чернышенко: знание языка у детей мигрантов начнут проверять с 1 апреля 2025 года