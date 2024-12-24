https://ria.ru/20241224/bespilotnik-1990927498.html

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.12.2024

В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:06:00+03:00

2024-12-24T06:06:00+03:00

2024-12-24T06:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожили в пригороде Воронежа, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Гусев также уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

https://ria.ru/20241224/bespilotniki-1990914648.html

воронеж

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воронеж, александр гусев (губернатор)