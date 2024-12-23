https://ria.ru/20241223/zelenskij-1990846158.html

Зеленский дискредитировал Украину, заявили в Крыму

Зеленский дискредитировал Украину, заявили в Крыму - РИА Новости, 23.12.2024

Зеленский дискредитировал Украину, заявили в Крыму

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским дискредитировал Украину, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским дискредитировал Украину, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, внешний образ и хамское дерзкое поведение самого Зеленского теперь работают против него самого. "Они (киевский режим - ред.) многое сделали для того, чтобы образ Украины был дискредитирован. Той страны, которая была раньше, ее больше не существует, ее больше нет", - сказал Константинов журналистам. Он подчеркнул, что на Западе все более востребованы инициативы по прекращению конфликта на Украине. "Все идет к попытке мира", - добавил Константинов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241020/krym-1978996715.html

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981795107.html

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