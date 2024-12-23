В офисе Зеленского признали неизбежность переговоров с Россией
Советник офиса Зеленского Лещенко: переговоры об окончании конфликта неизбежны
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность переговоров Украины с РФ об окончании конфликта.
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"Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры - это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение находит много поддержки среди наших партнеров", - заявил Лещенко в понедельник в эфире национального телемарафона.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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