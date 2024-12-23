https://ria.ru/20241223/zelenskij-1990815612.html

WP: Зеленский понимает, что ситуация с конфликтом изменится при Трампе

WP: Зеленский понимает, что ситуация с конфликтом изменится при Трампе - РИА Новости, 23.12.2024

WP: Зеленский понимает, что ситуация с конфликтом изменится при Трампе

Украинские власти осознают, что с приходом избранного президента США Дональда Трампа ситуация с конфликтом изменится, пишет газета Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:57:00+03:00

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2024-12-23T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские власти осознают, что с приходом избранного президента США Дональда Трампа ситуация с конфликтом изменится, пишет газета Washington Post со ссылкой на бывшего американского посла в России Майкла Макфола. "Администрация Зеленского "понимает, что при Трампе ситуация изменится", - говорится в публикации со ссылкой на Макфола. Ранее он заявлял, что Трампу следует убедить Украину отказаться от части своих территорий в пользу России, а в обмен пообещать стране членство в НАТО. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241223/siyyarto-1990762840.html

https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html

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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, майкл макфол, владимир путин, нато, вооруженные силы украины