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В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах - РИА Новости, 23.12.2024
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21:10 23.12.2024 (обновлено: 21:15 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990905470.html
В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах
В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах - РИА Новости, 23.12.2024
В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах
Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:10:00+03:00
2024-12-23T21:15:00+03:00
whatsapp inc.
госдума рф
антон горелкин
общество
технологии
россия
сергей боярский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на российском рынке.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp."Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta*. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов", - написал Горелкин в Telegram-канале.Депутат не верит в скорую блокировку месседжера, учитывая популярность WhatsApp в России."Даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", - добавил Горелкин.Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html
https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990895485.html
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whatsapp inc., госдума рф, антон горелкин, общество, технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
WhatsApp Inc., Госдума РФ, Антон Горелкин, Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах

Депутат Горелкин: WhatsApp может грозить не блокировка, а еще несколько штрафов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на российском рынке.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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"Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta*. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов", - написал Горелкин в Telegram-канале.
Депутат не верит в скорую блокировку месседжера, учитывая популярность WhatsApp в России.
"Даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", - добавил Горелкин.
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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WhatsApp Inc.Госдума РФАнтон ГорелкинОбществоТехнологииРоссияСергей БоярскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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