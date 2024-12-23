В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах
Депутат Горелкин: WhatsApp может грозить не блокировка, а еще несколько штрафов
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на российском рынке.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp.
Сенатор допустил блокировку WhatsApp в 2025 году
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"Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta*. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов", - написал Горелкин в Telegram-канале.
Депутат не верит в скорую блокировку месседжера, учитывая популярность WhatsApp в России.
"Даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", - добавил Горелкин.
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России