https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990905470.html

В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах

В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах - РИА Новости, 23.12.2024

В Госдуме предупредили о грозящих WhatsApp штрафах

Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с... РИА Новости, 23.12.2024

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whatsapp inc.

госдума рф

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сергей боярский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил, что WhatsApp (принадлежит компании Meta*, запрещена в РФ как экстремистская) может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на российском рынке.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящейся блокировке WhatsApp."Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta*. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов", - написал Горелкин в Telegram-канале.Депутат не верит в скорую блокировку месседжера, учитывая популярность WhatsApp в России."Даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", - добавил Горелкин.Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин напомнил РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp в России увеличатся, если его руководство не будет соблюдать законодательство РФ в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления её по просьбе ФСБ.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990869330.html

https://ria.ru/20241223/whatsapp-1990895485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

whatsapp inc., госдума рф, антон горелкин, общество, технологии, россия, сергей боярский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)