В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ
Прокуратура в Калмыкии направила в суд иск о геноциде народов СССР во время ВОВ
Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА я новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Республики Калмыкия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях.
В Генпрокуратуре отметили, что фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей.
Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.
"Заявление подано в верховный суд Республики Калмыкия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической правды и справедливости", - уточняется в релизе.