https://ria.ru/20241223/vov-1990880000.html

В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ

В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ - РИА Новости, 23.12.2024

В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ

Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:42:00+03:00

2024-12-23T18:42:00+03:00

2024-12-23T18:44:00+03:00

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА я новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Республики Калмыкия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях.В Генпрокуратуре отметили, что фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей.Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания."Заявление подано в верховный суд Республики Калмыкия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической правды и справедливости", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241217/natsisty-1989632279.html

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