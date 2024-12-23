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В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ - РИА Новости, 23.12.2024
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18:42 23.12.2024 (обновлено: 18:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/vov-1990880000.html
В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ
В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ - РИА Новости, 23.12.2024
В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ
Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:42:00+03:00
2024-12-23T18:44:00+03:00
россия
республика калмыкия
москва
игорь краснов
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА я новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Республики Калмыкия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях.В Генпрокуратуре отметили, что фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей.Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания."Заявление подано в верховный суд Республики Калмыкия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической правды и справедливости", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241217/natsisty-1989632279.html
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россия, республика калмыкия, москва, игорь краснов, ссср, великая отечественная война (1941-1945), в мире, генеральная прокуратура рф
Россия, Республика Калмыкия, Москва, Игорь Краснов, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире, Генеральная прокуратура РФ
В Калмыкии потребовали признать факт геноцида народов СССР во время ВОВ

Прокуратура в Калмыкии направила в суд иск о геноциде народов СССР во время ВОВ

© РИА Новости / Мариус Баранаускас | Перейти в медиабанкКовенская крепость в Каунасе
Ковенская крепость в Каунасе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
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Ковенская крепость в Каунасе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА я новости. Прокуратура Калмыкии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором Республики Калмыкия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время – Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях.
В Генпрокуратуре отметили, что фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей.
Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.
"Заявление подано в верховный суд Республики Калмыкия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической правды и справедливости", - уточняется в релизе.
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РоссияРеспублика КалмыкияМоскваИгорь КрасновСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)В миреГенеральная прокуратура РФ
 
 
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