https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая
РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:02:00+03:00
2024-12-23T20:02:00+03:00
2024-12-23T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, воинские контингенты некоторых стран будут участвовать в Параде Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, если говорить про 2025 год, мы придаем большое значение 80-летию Победы. Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности отправить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде", - сказал он на брифинге. "В привязке к торжественным мероприятиям 9 Мая мы планируем проведение и ряда полноформатных визитов достаточно важных стран в Москву", - добавил Ушаков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, юрий ушаков, день победы
В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, День Победы
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая
Ушаков: РФ планирует провести полноформатные визиты иностранных лидеров к 9 Мая