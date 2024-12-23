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Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая - РИА Новости, 23.12.2024
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20:02 23.12.2024 (обновлено: 20:33 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая
РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 23.12.2024
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в мире
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юрий ушаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, воинские контингенты некоторых стран будут участвовать в Параде Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, если говорить про 2025 год, мы придаем большое значение 80-летию Победы. Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности отправить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде", - сказал он на брифинге. "В привязке к торжественным мероприятиям 9 Мая мы планируем проведение и ряда полноформатных визитов достаточно важных стран в Москву", - добавил Ушаков.
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в мире, россия, москва, юрий ушаков, день победы
В мире, Россия, Москва, Юрий Ушаков, День Победы
Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая

Ушаков: РФ планирует провести полноформатные визиты иностранных лидеров к 9 Мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, воинские контингенты некоторых стран будут участвовать в Параде Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Конечно, если говорить про 2025 год, мы придаем большое значение 80-летию Победы. Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности отправить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде", - сказал он на брифинге.
"В привязке к торжественным мероприятиям 9 Мая мы планируем проведение и ряда полноформатных визитов достаточно важных стран в Москву", - добавил Ушаков.
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