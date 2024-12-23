https://ria.ru/20241223/ushakov-1990898824.html

Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая

Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о важных визитах иностранных лидеров к 9 мая

РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. РФ планирует провести ряд полноформатных визитов лидеров иностранных государств в Москву в привязке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, воинские контингенты некоторых стран будут участвовать в Параде Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, если говорить про 2025 год, мы придаем большое значение 80-летию Победы. Мы разослали приглашения многим странам, ожидаем, что участие в торжественных мероприятиях 9 Мая будет весьма и весьма представительным. Некоторые страны уже заявили о готовности отправить в Москву своих руководителей. Более того, воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в параде", - сказал он на брифинге. "В привязке к торжественным мероприятиям 9 Мая мы планируем проведение и ряда полноформатных визитов достаточно важных стран в Москву", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20241223/kndr-1990874649.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, москва, юрий ушаков, день победы