https://ria.ru/20241223/ushakov-1990877516.html

Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию

Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в начале 2025 года планируются важные визиты иностранных гостей в Россию. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:32:00+03:00

2024-12-23T18:32:00+03:00

2024-12-23T18:32:00+03:00

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в начале 2025 года планируются важные визиты иностранных гостей в Россию. "Мы уже начали серьезную подготовку некоторых мероприятий, в том числе январских. Некоторые важные из них запланированы, но было бы мне несколько преждевременно о них объявлять, но будут визиты к нам, причем интересные", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html

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россия, юрий ушаков