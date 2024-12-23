https://ria.ru/20241223/ushakov-1990877516.html
Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию
Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в начале 2025 года планируются важные визиты иностранных гостей в Россию. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:32:00+03:00
2024-12-23T18:32:00+03:00
2024-12-23T18:32:00+03:00
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в начале 2025 года планируются важные визиты иностранных гостей в Россию. "Мы уже начали серьезную подготовку некоторых мероприятий, в том числе январских. Некоторые важные из них запланированы, но было бы мне несколько преждевременно о них объявлять, но будут визиты к нам, причем интересные", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html
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россия, юрий ушаков
Ушаков рассказал о запланированных визитах иностранных гостей в Россию
Ушаков: в начале 2025 года пройдут важные визиты иностранных гостей в Россию