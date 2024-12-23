https://ria.ru/20241223/ushakov-1990873006.html

Ушаков назвал разговор Путина и Фицо обстоятельным

Ушаков назвал разговор Путина и Фицо обстоятельным - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков назвал разговор Путина и Фицо обстоятельным

Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудили энергетику и инициативы по ситуации вокруг Украины, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудили энергетику и инициативы по ситуации вокруг Украины, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер. И как упомянул сам Фицо, разговор серьезно затрагивал тему энергетики. Также лидеры обсудили достаточно глубоко складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет и так далее", — сказал он. Глава государства 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находившегося с рабочим визитом в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что встреча проходила в формате "один на один".В прошлую пятницу Фицо рассказал, что на переговорах в Брюсселе Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на согласие со вступлением Украины в НАТО. Премьер назвал это полностью нереальным.Словацкий лидер не раз заявлял, что никогда не поддержит вступление постсоветской республики в НАТО, пока занимает должность главы правительства.Путин подчеркивал, что возможное членство Украины в военном блоке — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20241222/peskov-1990734201.html

https://ria.ru/20241223/zelenskiy-1990842055.html

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