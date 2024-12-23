https://ria.ru/20241223/ushakov-1990872861.html

Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран

Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран

Несколько стран готовы принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:09:00+03:00

2024-12-23T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Несколько стран готовы принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий, но такие предложения делались и делаются", — сказал чиновник.Избранный президент США 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с российским лидером по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал конфликт "ужасным" и вновь повторил, что если бы был президентом вместо Джо Байдена, то его бы не произошло.Путин на минувшей неделе во время прямой линии сказал, что готов к встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то президентам будет о чем поговорить.Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прилагает посреднические усилия по урегулированию ситуации, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект. Церемония вступления Трампа в должность состоится 20 января.

https://ria.ru/20241220/orban-1990371542.html

https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html

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россия, сша, словакия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, венгрия