https://ria.ru/20241223/ushakov-1990872861.html
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран
Несколько стран готовы принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:09:00+03:00
2024-12-23T18:09:00+03:00
2024-12-23T18:34:00+03:00
россия
сша
словакия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:354:2860:1963_1920x0_80_0_0_49ff9416afbe0fd30463a408444c5fe0.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Несколько стран готовы принять возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий, но такие предложения делались и делаются", — сказал чиновник.Избранный президент США 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с российским лидером по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал конфликт "ужасным" и вновь повторил, что если бы был президентом вместо Джо Байдена, то его бы не произошло.Путин на минувшей неделе во время прямой линии сказал, что готов к встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то президентам будет о чем поговорить.Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прилагает посреднические усилия по урегулированию ситуации, пока Трамп не вступил в должность, он не может вести переговоры по прекращению огня из-за строгих правил в США. При этом Орбан выразил уверенность, что после инаугурации все сразу увидят положительный эффект. Церемония вступления Трампа в должность состоится 20 января.
https://ria.ru/20241220/orban-1990371542.html
https://ria.ru/20241223/putin-1990872550.html
россия
сша
словакия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, словакия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, венгрия
Россия, США, Словакия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире, Венгрия
Ушаков рассказал о предложениях по встрече Путина и Трампа от других стран
Ушаков: несколько стран предложили стать площадкой для встречи Путина и Трампа