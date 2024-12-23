https://ria.ru/20241223/ushakov-1990871772.html
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря, считает помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:03:00+03:00
2024-12-23T18:03:00+03:00
2024-12-23T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор, как я уже отметил, был обстоятельный, проходил в конструктивном духе. Я считаю, что обе стороны его результатами удовлетворены", - сказал Ушаков. Путин 22 декабря принял в Кремле Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве. Премьер Словакии ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20241222/fitso-1990750857.html
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москва, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, юрий ушаков
Москва, Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо
Ушаков заявил, что Путин и Фицо удовлетворены результатами переговоров в Москве