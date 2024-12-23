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Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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18:03 23.12.2024 (обновлено: 18:04 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ushakov-1990871772.html
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря, считает помощник... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:03:00+03:00
2024-12-23T18:04:00+03:00
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россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор, как я уже отметил, был обстоятельный, проходил в конструктивном духе. Я считаю, что обе стороны его результатами удовлетворены", - сказал Ушаков. Путин 22 декабря принял в Кремле Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве. Премьер Словакии ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
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москва, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, юрий ушаков
Москва, Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал переговоры Путина и Фицо

Ушаков заявил, что Путин и Фицо удовлетворены результатами переговоров в Москве

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо удовлетворены результатами переговоров, состоявшихся в Москве 22 декабря, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Разговор, как я уже отметил, был обстоятельный, проходил в конструктивном духе. Я считаю, что обе стороны его результатами удовлетворены", - сказал Ушаков.
Путин 22 декабря принял в Кремле Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве. Премьер Словакии ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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МоскваРоссияСловакияВладимир ПутинРоберт ФицоЮрий Ушаков
 
 
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