https://ria.ru/20241223/ukraina-1990827242.html

Украина верит, что конфликт может закончиться в 2025 году, пишет WP

Украина верит, что конфликт может закончиться в 2025 году, пишет WP - РИА Новости, 23.12.2024

Украина верит, что конфликт может закончиться в 2025 году, пишет WP

Украина "начинает верить", что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне активизации дискуссий об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:46:00+03:00

2024-12-23T13:46:00+03:00

2024-12-23T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украина "начинает верить", что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне активизации дискуссий об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что они "начинают верить" в то, что конфликт действительно может закончиться в следующем году, поскольку после избрания Трампа дискуссии о мирном соглашении активизировались", - говорится в публикации. Как пишет газета, на фоне трудностей, которые испытывают ВСУ, изменилась также и риторика Владимира Зеленского. В последнее время, по данным издания, он демонстрирует большую готовность к переговорам о прекращении конфликта. В частности, теперь Зеленский обращает внимание не на "возвращение территорий", а на необходимость обеспечения "долгосрочной безопасности". Согласно украинским и западным чиновникам, изменение позиции Зеленского продиктовано попыткой подстроиться под Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость урегулирования конфликта на Украине. При этом, как пишет газета со ссылкой на неназванных дипломатов в НАТО, попытки Зеленского добиться предоставления Киеву гарантий безопасности, связанных с альянсом, остаются "далекой перспективой". Ранее Трамп также обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

https://ria.ru/20241223/tramp-1990768571.html

https://ria.ru/20241223/zelenskij-1990815612.html

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в мире, россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато