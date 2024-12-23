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На Западе раскрыли, как Европа использует Трампа на Украине

На Западе раскрыли, как Европа использует Трампа на Украине - РИА Новости, 23.12.2024

На Западе раскрыли, как Европа использует Трампа на Украине

Европа пытается не дать США дистанцироваться от конфликта на Украине, чтобы Вашингтону и Москве было сложнее договориться, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T22:03:00+03:00

2024-12-23T22:03:00+03:00

2024-12-23T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европа пытается не дать США дистанцироваться от конфликта на Украине, чтобы Вашингтону и Москве было сложнее договориться, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они (Европейские лидеры, ЕС — прим. ред.) пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий", — считает он.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что преждевременные мирные переговоры по Украине обернутся "плохой сделкой" для Киева.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Ранее на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на предстоящий 2025 год.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

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