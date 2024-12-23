На Западе раскрыли, как Европа использует Трампа на Украине
Меркурис: Европа пытается удержать США на Украине назло России
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Европа пытается не дать США дистанцироваться от конфликта на Украине, чтобы Вашингтону и Москве было сложнее договориться, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Они (Европейские лидеры, ЕС — прим. ред.) пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий", — считает он.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что преждевременные мирные переговоры по Украине обернутся "плохой сделкой" для Киева.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на предстоящий 2025 год.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.