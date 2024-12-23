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В Раде назвали истинную цель визита директора ЦРУ на Украину
В Раде назвали истинную цель визита директора ЦРУ на Украину - РИА Новости, 23.12.2024
В Раде назвали истинную цель визита директора ЦРУ на Украину
Директор американского ЦРУ Билл Бернс приехал на Украину с целью усугубить конфликт, пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:12:00+03:00
2024-12-23T14:12:00+03:00
2024-12-23T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Директор американского ЦРУ Билл Бернс приехал на Украину с целью усугубить конфликт, пишет депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Директор ЦРУ просто так не приезжает. Это очень серьезный сигнал: или изменений, или угрозы. У глобалистов остается 30 дней, чтобы подорвать мирные инициативы Трампа, и залить огонь войны бензином. Вот его, скорее всего, и подвезли", — предположил Дубинский.Накануне лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и директора американского ЦРУ Билла Бернса нельзя считать хорошим знаком.Издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщало, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.В России неоднократно отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20241223/putin-1990789595.html
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
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в мире, украина, сша, россия, александр дубинский, флориан филиппо, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины, патриот
В мире, Украина, США, Россия, Александр Дубинский, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины, Патриот
В Раде назвали истинную цель визита директора ЦРУ на Украину
Депутат Рады Дубинский назвал целью Бернса усугубление конфликта на Украине