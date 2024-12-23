https://ria.ru/20241223/tsamto-1990758775.html
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут" - РИА Новости, 23.12.2024
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"
Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:07:00+03:00
2024-12-23T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). "Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка – ред.), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика", - отмечает ЦАМТО в докладе, опубликованном в журнале "Национальная оборона". Внешне обновленная машина "Спрут-СМД1" отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ). КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М. "Легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном", - подчеркивает ЦАМТО. В то же время оснащенный 125-мм пушкой по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ, говорится в докладе ЦАМТО. Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию легкого танка нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США запустили в производство M10 Booker; Россия провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
https://ria.ru/20240426/bronya-1942506741.html
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безопасность, технологии, китай, сша, россия, цамто, т-90, т-72б3м, т-90а
Безопасность, Технологии, Китай, США, Россия, ЦАМТО, Т-90, Т-72Б3М, Т-90А
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"
ЦАМТО: применение дронов актуализировало тему продвижения легкого танка "Спрут"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
"Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка – ред.), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика", - отмечает ЦАМТО
в докладе, опубликованном в журнале "Национальная оборона".
Внешне обновленная машина "Спрут-СМД1" отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ).
КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72
Б3М, Т-80БВМ, Т-
90А/М.
"Легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном", - подчеркивает ЦАМТО.
В то же время оснащенный 125-мм пушкой по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ, говорится в докладе ЦАМТО.
Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию легкого танка нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай
принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США
запустили в производство M10 Booker; Россия
провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".