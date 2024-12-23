Рейтинг@Mail.ru
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tsamto-1990758775.html
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут" - РИА Новости, 23.12.2024
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"
Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:07:00+03:00
2024-12-23T03:07:00+03:00
безопасность
технологии
китай
сша
россия
цамто
т-90
т-72б3м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589668039_0:116:1702:1073_1920x0_80_0_0_162c53f4951de81ddaf03a4b4e6ac084.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). "Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка – ред.), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика", - отмечает ЦАМТО в докладе, опубликованном в журнале "Национальная оборона". Внешне обновленная машина "Спрут-СМД1" отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ). КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М. "Легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном", - подчеркивает ЦАМТО. В то же время оснащенный 125-мм пушкой по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ, говорится в докладе ЦАМТО. Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию легкого танка нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США запустили в производство M10 Booker; Россия провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
https://ria.ru/20240426/bronya-1942506741.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589668039_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_46d4f9f3dad37ed8cfe83509d2811c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, китай, сша, россия, цамто, т-90, т-72б3м, т-90а
Безопасность, Технологии, Китай, США, Россия, ЦАМТО, Т-90, Т-72Б3М, Т-90А
В ЦАМТО объяснили интерес к легкому танку "Спрут"

ЦАМТО: применение дронов актуализировало тему продвижения легкого танка "Спрут"

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" | Перейти в медиабанкТанк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео
Танк Спрут-СДМ1 во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"
Перейти в медиабанк
Танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активное применение дронов во время СВО актуализировало тему продвижения в войска легкого танка типа "Спрут" в обновленном виде наравне с "тяжелым" танком Т-90, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
"Комбинация "мангала" и системы РЭБ заметно снижает уязвимость и ОБТ (основного боевого танка – ред.), и БТР к атакам дронов-камикадзе. Толщина брони корпуса и башни здесь мало на что влияет. Если подобным образом дооборудованный БТР демонстрирует такую же степень уязвимости к новому виду оружия, что и танк, зачем нужна тогда толстая броня? Отсюда и интерес к легкому танку обновленного облика", - отмечает ЦАМТО в докладе, опубликованном в журнале "Национальная оборона".
Танк со стальными дредами для защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В зоне СВО появились танки с "дредами"
28 октября, 06:06
Внешне обновленная машина "Спрут-СМД1" отличается от выпускавшегося ранее "Спрут-СД" современными прицелами командира и наводчика, а также дистанционно управляемым пулеметом ПКТМ на крыше башни. Помимо этого, к штатной броневой защите добавился так называемый "комплект дополнительной защиты" (КДЗ).
КДЗ представляет набор из броневых экранов и решеток, предохраняющий от поражения кумулятивными боеприпасами противника. Данный комплекс – не самоделка, выполненная в полевых условиях (что не редкость в зоне боевых действий), а заводского изготовления, по чертежам разработчика боевой машины. КДЗ сделан на основе тех же принципов, что и у основных боевых танков в арсенале российской армии – Т-62М, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А/М.
"Легкие коптеры-камикадзе с одинаковой эффективностью поражают и ОБТ с толстой броней, и БТР с тонкой, если добиваются попаданий в уязвимые места. Средства защиты одинаковы как для ОБТ, так и БТР: это "мангалы" и КДЗ. Сегодня к ним все чаще добавляют устанавливаемые непосредственно на бронетехнику средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автоматически выставляющие радиопомехи каналу связи между вражеским оператором и управляемым им дроном", - подчеркивает ЦАМТО.
В то же время оснащенный 125-мм пушкой по огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танку, но легче и компактнее, что позволяет его экипажу активнее маневрировать, быстрее занимать и покидать огневые позиции. При этом, в случае оснащения КДЗ и средствами РЭБ, степень защищенности "Спрут-СДМ1" от новых средств поражения противника – легких дронов-камикадзе – сопоставима с классическим ОБТ, говорится в докладе ЦАМТО.
Вместе с рядом развивающихся стран в процесс "гонки вооружений" по созданию легкого танка нового поколения включились и сверхдержавы. Так, Китай принял на вооружение "горный" танк Тип 15 (экспортный вариант обозначается как VT-5); США запустили в производство M10 Booker; Россия провела испытания усовершенствованного легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста
26 апреля, 14:41
 
БезопасностьТехнологииКитайСШАРоссияЦАМТОТ-90Т-72Б3МТ-90А
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала