https://ria.ru/20241223/trevoga-1990909898.html

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях - РИА Новости, 23.12.2024

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской областях Украины,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T22:09:00+03:00

2024-12-23T22:09:00+03:00

2024-12-23T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С21.32 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской области. Через некоторое время ее объявили в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины