https://ria.ru/20241223/tramp-1990809631.html

Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву

Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву - РИА Новости, 23.12.2024

Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву

Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:44:00+03:00

2024-12-23T12:44:00+03:00

2024-12-23T12:44:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

алексей пушков

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от всей финансовой поддержки Украины со стороны Запада, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор отметил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов без вклада США "просто не хватит". "ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - констатировал сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)