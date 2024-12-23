Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву
Трамп сможет диктовать условия Киеву, когда станет президентом
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от всей финансовой поддержки Украины со стороны Запада, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов без вклада США "просто не хватит".
"ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - констатировал сенатор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.