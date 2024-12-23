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Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву - РИА Новости, 23.12.2024
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12:44 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tramp-1990809631.html
Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву
Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву - РИА Новости, 23.12.2024
Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву
Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:44:00+03:00
2024-12-23T12:44:00+03:00
в мире
украина
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киев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от всей финансовой поддержки Украины со стороны Запада, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Сенатор отметил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов без вклада США "просто не хватит". "ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - констатировал сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, алексей пушков, сергей лавров, нато, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Сергей Лавров, НАТО, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Пушков рассказал, когда Трамп сможет диктовать условия Киеву

Трамп сможет диктовать условия Киеву, когда станет президентом

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сможет диктовать свои условия Киеву, когда официально вступит в должность, поскольку на Вашингтон приходится около 40% от всей финансовой поддержки Украины со стороны Запада, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Бюджетные расходы Украины, если верить открытым данным Минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2024 года составили 278,5 миллиарда долларов, а объем внешней помощи за этот же период составил 234,6 миллиарда долларов. С учетом того, что главным спонсором Киева являются США, на которые приходится около 40% всей поддержки Украины, Дональд Трамп способен диктовать Киеву свои условия", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что финансирования из других источников для одновременного ведения войны и обеспечения бюджетных расходов без вклада США "просто не хватит".
"ЕС не сумеет компенсировать потерю американской поддержки, что бы ни говорили и ни обещали в Брюсселе", - констатировал сенатор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп процитировал Путина, говоря об Украине
09:42
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампАлексей ПушковСергей ЛавровНАТОСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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