Температура зимой в квартире: какой норматив, куда жаловаться
© Depositphotos.com / HayDmitriyДевушка включает кондиционер. Температура в квартире
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Девушка включает кондиционер. Температура в квартире
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Оглавление
- Температура воздуха в жилом помещении
- По нормам ГОСТ и СанПиН
- Допустимая и оптимальная
- Комфортная и ощущаемая
- Правила измерения температуры
- Что делать, если температура не по норме
- Последствия несоблюдения температурных норм
- Ответственность коммунальных служб и УК
- Компенсация за несоблюдение температурного режима
- Как изменить температуру в помещении
- Советы экспертов
МОСКВА, 18 октября — РИА Новости. Какой должна быть температура воздуха в квартире - нормы для разных комнат, зафиксированные в ГОСТ и СанПиН, сколько градусов должен показывать термометр в спальне зимой в отопительный сезон, что делать, если показатели не соответствуют нормативам, советы юристов, - в материале РИА Новости.
Температура воздуха в жилом помещении
Потребители коммунальных услуг вправе рассчитывать на бесперебойное круглосуточное отопление для поддержания температуры в жилом помещении на уровне нормы. Если в квартире холодно, жилец может обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию для проведения проверки. В случае выявления нарушений поставщик коммунальной услуги должен произвести перерасчет.
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По нормам ГОСТ и СанПиН
По словам Сергея Гебеля, генерального директора юридической компании "Гебель и партнеры", новые санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21, введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 28.01.2021 г., не содержат допустимых температурных показателей. Однако указано, что параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.
Исходя из п. 15 приложения 1 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. следует, что при предоставлении коммунальных услуг собственникам квартир в МКД и жилых домов должна поддерживаться следующая нормативная температура:
- в жилых помещениях - не ниже +18 °C, а в угловых комнатах +20 °C;
- в жилых помещениях, находящихся в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31 °C и ниже - не ниже +20 °C и +22 °C в угловых комнатах.
Превышать температуру допускается не более чем на 4 °C. В дневное время снижать температуру нельзя, а вот ночью с 00:00 до 05:00 часов можно, но только на 3 °C.
При этом отопление должно подаваться постоянно, суммарный перерыв в течение месяца не может превышать 24 часов.
Кошка у батареи в квартире
"Согласно постановлению правительства возможны также следующие перерывы: не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C. И стоит иметь ввиду, что при перерыве в отоплении плата за период должна быть снижена на 15 процентов", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Помещение
Допустимая температура воздуха, °С
Оптимальная температура воздуха, °С
Жилая комната
18-24
20-22
То же, в районах наиболее холодной пятидневки (- 31°С и ниже)
20-24
21-23
Кухня
18-26
19-21
Туалет
18-26
19-21
Ванная, совмещенный санузел
18-26
24-26
Межквартирный коридор
16-22
18-20
Вестибюль, лестничная клетка
14-20
16-18
Кладовые
12-22
16-18
Допустимая и оптимальная
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30494-2011 устанавливается допустимая и оптимальная температура в жилом помещении.
- Под допустимой понимается температура, не оказывающая при длительном нахождении негативного воздействия на организм человека. Оптимальная означает появление как минимум у 80% людей ощущения комфорта, - объясняет Сергей Гебель.
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ГОСТ 30494-2011 закрепляет следующие значения допустимой и комфортной температуры жилого помещения в холодное время года (8 °C и ниже):
- для жилых комнат: +20 - 22 ° оптимальная, +18 - 24 °C - допустимая;
- для жилых комнат, находящихся в районах с температурой наиболее холодной пятидневки: +21 - 23 ° оптимальная, +20 - 24 °C - допустимая.
Комфортная и ощущаемая
- Таких понятий как комфортная и ощущаемая температура на правовом уровне нет. Поскольку комфорт субъективен для каждого человека и ощущения у всех разные, коммунальные службы не могут ориентироваться на индивидуальные предпочтения, - говорит Сергей Гебель.
"Комфортная температура для каждого лица отдельно индивидуальна – кто-то предпочитает прохладу, а кто-то, наоборот, нет. А ощущаемая температура – это температура, которую человек воспринимает своим организмом. Она зависит от фактической температуры в помещении, влажности и скорости движения воздуха", - объясняет Оксана Васильева.
Правила измерения температуры
В соответствии с положениями, закрепленными в Постановлении Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. и ГОСТ 30494-2011, температура в комнате измеряется с соблюдением следующих правил:
- выбирается комната с наибольшей площадью;
- закрываются все источники свежего воздуха.
- Прибор устанавливается на высоте 1 м. с расстоянием не менее 0.5 м от поверхности наружной стены и обогревающего элемента. По правилу, закрепленному в п. п. 6.5, 6.8 ГОСТ 30494-2011, температура измеряется шаровым термометром спустя 20 минут после его установки. При этом прибор должен быть зарегистрирован и иметь специальный сертификат, - уточняет Сергей Гебель.
По словам Оксаны Васильевой, можно обратиться к специалистам, которые после замера температуры выдадут официальное заключение. Преимущество этого способа заключается в том, что, во-первых, измерения будет делать профессионал, поэтому вероятность ошибки будет ниже. Во-вторых, у организации уже должны быть специальные зарегистрированные приборы. Также стоит вызвать аварийно-диспетчерскую службу, которая аналогично проведет необходимые замеры и выдаст специальный акт. Она же должна будет проверить состояние оборудования. Возможно, удастся выявить причины низкой температуры. Бывает и такое, что неисправно оборудование за которое отвечает собственник, а не УК. В таком случае вины управляющей компании не будет, отмечает эксперт.
Что делать, если температура не по норме
В соответствии с п. п. 105, 106 Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.) при несоответствии температуры установленным нормам потребитель должен обращаться в свою управляющую компанию.
Термометр системы отопления
- Поданное в письменной или устной форме (в том числе по телефону) обращение должно быть зарегистрировано с присвоением ему номера. Не позднее 2 часов с момента получения обращения назначается проверка. Время может быть изменено по соглашению с заявителем. По результатам проверки составляется акт с указанием на выявленные нарушения либо на их отсутствие. При возникновении разногласий относительно полученных данных назначается повторная проверка. Кроме этого, любая из сторон вправе обратиться за независимой экспертизой. Согласно пп. "г" п. 31, пп. "ж" п. 69, п. 150 Правил предоставления коммунальных услуг, составленный акт является основанием для перерасчета размера платы за отопление. Сведения о выполненном перерасчете должны быть внесены в платежный документ, - говорит Сергей Гебель.
Последствия несоблюдения температурных норм
Микроклимат в доме или квартире значительно влияет на физическое здоровье и эмоциональное состояние человека. Особенно повышенная или пониженная температура негативно сказывается на людях, страдающих сердечно-сосудистыми, респираторными, аллергическими заболеваниями, пожилых гражданах и маленьких детях.
Слишком высокая температура в помещении вызывает снижение физической активности, работоспособности, способствует быстрой утомляемости, негативно влияет на работу сердца. Если в квартире плюс ко всему присутствует высокая влажность - это благоприятная атмосфера для развития плесневых грибков.
При пониженной температуре происходит обострение хронических болезней, особенно костно-мышечной системы, усугубляются воспалительные процессы, возникает риск быстрее заболеть простудными и респираторными заболеваниями. Особенно тщательно необходимо следить за микроклиматом в детской комнате, так как малыши очень чувствительны даже к небольшому изменению температуры, комфортные значения по мнению педиатров - 22-24 градуса.
Ответственность коммунальных служб и УК
Коммунальные службы и управляющие компании обязаны обеспечивать жильцов дома оптимальными параметрами микроклимата. За нарушение предусмотренных законом нормативов ответственных лиц можно привлечь к административной ответственности по ст. 7. 22 КоАП РФ.
- Если обращения в управляющую компанию не помогают, ответственные лица не рассматривают заявления или отказываются делать перерасчет, то целесообразно написать жалобы в управление Роспотребнадзора или жилищную инспекцию города. Однако важно учитывать, что обязанность по соблюдению нормативов также возлагается и на жильцов. Нельзя оставлять зимой открытыми окна в подъезде, демонтировать элементы вентиляции, объединять комнаты или совершать иные действия без предварительного согласования в установленном порядке, - говорит Сергей Гебель.
Компенсация за несоблюдение температурного режима
- В соответствии с ч. 4 ст. 157 ЖК РФ, п. 98 Правил предоставления коммунальных услуг за несоблюдение управляющей компанией температурного режима предусмотрено снижение платы за услугу вплоть до ее полной отмены. Согласно абз. 2 п. 98, п. 101 Правил предоставления коммунальных услуг, а также п. п. 14, 15 Приложения № 1 к Правилам за каждый час отклонения температуры от предусмотренного законом значения размер платы за отопление снижается на 0.15%. При этом часы отклонения суммируются в рамках расчетного периода, - отмечает юрист.
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Как изменить температуру в помещении
По словам Сергея Гебеля, иногда несоответствие температуры установленным нормам не связано напрямую с нарушением правил отопления. Низкая температура зимой может быть вызвана неисправностями в отопительной системе. Возможно, требуется ремонт или полная замена обогревательных элементов, либо же образовалась воздушная пробка, которую нужно устранить.
Причиной проблем с обогревом могут стать внесенные собственником жилья изменения: спрятанные различными конструкциями радиаторы, демонтированные или уменьшенные батареи. Поэтому перед тем, как начать разбираться с поставщиком коммунальных услуг, следует проверить свое жилое помещение и убедиться в отсутствии каких-либо проблем.
Для того, чтобы добиться комфортной температуры, можно использовать специальное климатическое оборудование, которое может обогревать, охлаждать, обеззараживать и увлажнять воздух. Если в помещении слишком холодно, нужно провести работы по утеплению: отремонтировать или заменить старые рамы в окнах, устранить воздушные пробки в батареях. В жаркую погоду летом, когда проветривание и плотные шторы не помогают, можно установить кондиционер и обязательно наладить приточную вентиляцию, чтобы обеспечить не только охлаждение, но и приток свежего воздуха. Если в зимние месяцы батареи слишком интенсивно работают, в квартире жарко, эксперты советуют не просто пользоваться проветриванием, но и установить на систему отопления специальные терморегуляторы, настроить на них оптимальную температуру.
© Depositphotos.com / aa-wУправление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
© Depositphotos.com / aa-w
Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
Советы экспертов
- Если температура не соответствует установленным требованиям по вине УК, то стоит писать жалобу на имя ее директора и требовать соразмерного уменьшения стоимости за отопление. Если УК откажет в удовлетворении требований, то жалобу стоит направлять в жилищную инспекцию, прокуратуру и суд. В суде можно будет потребовать и выплату компенсации морального вреда, размер которой устанавливается непосредственно судьей, - советует Оксана Васильева.