https://ria.ru/20241223/telegram-1990837549.html
Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Telegram вышел на прибыль впервые за три года - РИА Новости, 23.12.2024
Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:01:00+03:00
2024-12-23T15:01:00+03:00
2024-12-23T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале."Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3-летнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным", - написал он.По его словам, в этом году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы выросли в несколько раз, в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов, а общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, telegram, павел дуров, россия
Экономика, Telegram, Павел Дуров, Россия
Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Telegram вышел на прибыль впервые за три года с начала программы монетизации