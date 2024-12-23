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Telegram вышел на прибыль впервые за три года - РИА Новости, 23.12.2024
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15:01 23.12.2024 (обновлено: 15:16 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/telegram-1990837549.html
Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Telegram вышел на прибыль впервые за три года - РИА Новости, 23.12.2024
Telegram вышел на прибыль впервые за три года
Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:01:00+03:00
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экономика
telegram
павел дуров
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале."Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3-летнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным", - написал он.По его словам, в этом году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы выросли в несколько раз, в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов, а общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 миллиард долларов.
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экономика, telegram, павел дуров, россия
Экономика, Telegram, Павел Дуров, Россия
Telegram вышел на прибыль впервые за три года

Telegram вышел на прибыль впервые за три года с начала программы монетизации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип Telegram
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
"Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3-летнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным", - написал он.
По его словам, в этом году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы выросли в несколько раз, в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов, а общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 миллиард долларов.
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