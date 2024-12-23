https://ria.ru/20241223/telegram-1990837549.html

Telegram вышел на прибыль впервые за три года

Telegram вышел на прибыль впервые за три года - РИА Новости, 23.12.2024

Telegram вышел на прибыль впервые за три года

Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель... РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Telegram вышел в прибыль впервые за три года с начала программы монетизации, а общая выручка в 2024 году превысила 1 миллиард долларов, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале."Как я и предсказывал, 2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за 3-летнюю историю монетизации Telegram стал прибыльным", - написал он.По его словам, в этом году число подписчиков Telegram Premium выросло втрое, превысив 12 миллионов, доходы от рекламы выросли в несколько раз, в итоге текущий год завершается с денежными резервами более чем на 500 миллионов долларов, а общая выручка Telegram в 2024 году превысила 1 миллиард долларов.

https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html

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Варвара Скокшина

экономика, telegram, павел дуров, россия