https://ria.ru/20241223/takil-1990784397.html
На мысе Такиль в Крыму выявили загрязнение нефтепродуктами
На мысе Такиль в Крыму выявили загрязнение нефтепродуктами - РИА Новости, 23.12.2024
На мысе Такиль в Крыму выявили загрязнение нефтепродуктами
Загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров коснулось побережья Крыма у мыса Такиль на юго-востоке полуострова, сообщил РИА Новости эксперт РАН Сергей... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:41:00+03:00
2024-12-23T10:41:00+03:00
2024-12-23T11:24:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Загрязнение нефтепродуктами из затонувших танкеров коснулось побережья Крыма у мыса Такиль на юго-востоке полуострова, сообщил РИА Новости эксперт РАН Сергей Станичный."Снимок (космический – ред.) на 7 утра показывает, что на мысе Такиль пленочное загрязнение нефтепродуктами. Источник (выбросов нефтепродуктов – ред.) продолжает работать, не такой сильный, но продолжает", - сказал Станичный.Сегодня ветер сменился на западный, загрязнение будет гнать на восток, то есть к таманскому берегу, отметил он. Утечка из затонувшей части танкера "Волгонефть 212" продолжается, добавил собеседник.Загрязнение крымского побережья началось два дня назад, когда нефтепродукты прошли сквозь Крымский мост, достигнув Керчи и Ени-Кале, сообщил также эксперт РАН.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html
https://ria.ru/20241222/ptitsy-1990745321.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, происшествия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым, Происшествия
На мысе Такиль в Крыму выявили загрязнение нефтепродуктами
Загрязнение мазутом от затопленных танкеров коснулось мыса Такиль в Крыму