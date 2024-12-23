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Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка
Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка - РИА Новости, 23.12.2024
Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка
Тушинский суд Москвы назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:43:00+03:00
2024-12-23T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговором Тушинского районного суда города Москвы Эргашева Ойшабон Пиримкуловна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г", "е" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего лица; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства. Сожитель женщины Алексей Чубаров, как уточнили в суде, получил 4 года колонии общего режима. По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе, в октябре 2023 года после жалоб соседей на плач был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие. В столичной прокуратуре сообщали, что надлежащие условия проживания ребенку не были созданы, порядок в квартире не поддерживался, продукты питания отсутствовали. Мальчика госпитализировали.
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происшествия, москва, россия, дети
Происшествия, Москва, Россия, Дети
Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка
Суд в Москве назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Приговором Тушинского районного суда города Москвы
Эргашева Ойшабон Пиримкуловна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г", "е" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ
(истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего лица; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства.
Сожитель женщины Алексей Чубаров, как уточнили в суде, получил 4 года колонии общего режима.
По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе, в октябре 2023 года после жалоб соседей на плач был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие. В столичной прокуратуре сообщали, что надлежащие условия проживания ребенку не были созданы, порядок в квартире не поддерживался, продукты питания отсутствовали. Мальчика госпитализировали.