https://ria.ru/20241223/sud-1990794076.html

Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка

Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка - РИА Новости, 23.12.2024

Суд в Москве вынес приговор матери и ее сожителю за истязание ребенка

Тушинский суд Москвы назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:43:00+03:00

2024-12-23T11:43:00+03:00

2024-12-23T11:43:00+03:00

происшествия

москва

россия

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тушинский суд Москвы назначил от 4 лет колонии матери и ее сожителю за истязание ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговором Тушинского районного суда города Москвы Эргашева Ойшабон Пиримкуловна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "г", "е" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего лица; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима",- сказал собеседник агентства. Сожитель женщины Алексей Чубаров, как уточнили в суде, получил 4 года колонии общего режима. По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе, в октябре 2023 года после жалоб соседей на плач был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие. В столичной прокуратуре сообщали, что надлежащие условия проживания ребенку не были созданы, порядок в квартире не поддерживался, продукты питания отсутствовали. Мальчика госпитализировали.

https://ria.ru/20241004/krasnojarsk-1976301486.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, дети