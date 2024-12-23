https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990765063.html

ВСУ в разы снизили число контратак у западных рубежей ЛНР, сообщил Марочко

ВСУ в разы снизили число контратак у западных рубежей ЛНР, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.12.2024

ВСУ в разы снизили число контратак у западных рубежей ЛНР, сообщил Марочко

ВСУ в разы снизили количество контратак на линии фронта у западных рубежей Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T06:08:00+03:00

2024-12-23T06:08:00+03:00

2024-12-23T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. ВСУ в разы снизили количество контратак на линии фронта у западных рубежей Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. С 14 по 20 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" отражено 18 контратак противника", - рассказал Марочко. Он уточнил, что с 7 по 13 декабря на купянском и сватовско-кременском участках, где идет продвижение сил РФ, была зафиксирована 71 атака. "Данный факт свидетельствует о многократном снижении штурмовых действий ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.

https://ria.ru/20241209/lnr-1988083900.html

луганская народная республика

россия

украина

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луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины