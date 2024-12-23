В Румынии утвердили новое правительство
Парламент Румынии утвердил новое правительство во главе с премьером Чолаку
© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание румынского парламента в Бухаресте
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание румынского парламента в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Парламент Румынии в понедельник поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства, заявил спикер парламента Илие Боложан.
В понедельник лидер социал-демократов Румынии Марчел Чолаку сообщил журналистам, что PSD, PNL, UDMR и группа нацменьшинств подписали соглашение о создании правящей коалиции и выдвинули единого кандидата в президенты, им стал экс-председатель PNL Крин Антонеску. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис официально назначил Чолаку кандидатом на пост премьер-министра.
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"Парламент вынес вотум доверия премьеру Марчелу Чолаку, его программе и составу правительства. Поздравляю премьера Марчела Чолаку", - констатировал Боложан.
За утверждение Чолаку на пост премьера проголосовали 240 депутатов и сенаторов при необходимом минимуме в 234 голоса.
Новое правительство Румынии правительство состоит из 16 министерств: 8 под управлением PSD, 6 — PNL и 2 — UDMR. Министерства развития и финансов переданы представителям UDMR. Кроме того, в правительстве три вице-премьера.
Свои места в правительстве Румынии смогли сохранить вице-премьер Мариан Няшку, глава МВД Кэтлин Предою, министр транспорта Сорин Гриндяну, министр национальной обороны Анджел Тылвар, министр здравоохранения Александру Рафилэ, министр сельского хозяйства и сельского развития Флорин Барбу, министр энергетики Себастьян Бурдужа, министр окружающей среды, вод и лесов Мирча Фекет. Министерство семьи, молодежи и равенства шансов присоединилось к министерству труда и социальной солидарности, управление которым сохранила Симона Опреску.
Министерство финансов возглавит бывший сенатор и министр окружающей среды Танчос Барна, Чеке Аттила вернул себе должность министра развития, общественных работ и администрации, которым он руководил с 2020 по 2023 год. Богдан Иван перешел с поста министра исследований, инноваций и цифровизации к должности министра экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма. Министром иностранных дел назначен бывший посол Румынии в Германии и Австрии Емил Хурезяну, ректор университета в городе Клуж-Напока Даниел Давид стал министром образования и науки, адвокат Раду Манинеску - министром юстиции, депутат Наталия Интотеро - министром культуры. Марчел Болош вернулся на пост министра инвестиций и европейских проектов, которое он возглавлял с 2022 по 2023 годы.
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