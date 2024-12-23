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Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС
Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС - РИА Новости, 23.12.2024
Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС
Россия надеется, что формирующиеся в Сирии власти будут проявлять интерес к работе БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:21:00+03:00
2024-12-23T18:21:00+03:00
2024-12-23T18:22:00+03:00
россия
сирия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия надеется, что формирующиеся в Сирии власти будут проявлять интерес к работе БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта заявка была от прежнего правительства. Сейчас структуры, скажем так, новой Сирии, еще только формируются и, наверное, при всей важности БРИКС, это не первоочередная задача для властей, которые сами формируют соответствующие структуры у себя в стране. Там еще много непонятного, неясного", - сказал он на брифинге. "Но, я надеюсь, интерес к БРИКС будет проявлен и новым правительством", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20241220/briks-1990357746.html
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россия, сирия, юрий ушаков, брикс
Россия, Сирия, Юрий Ушаков, БРИКС
Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС
Ушаков заявил, что надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС