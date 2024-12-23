https://ria.ru/20241223/rossija-1990875388.html

Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС

Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС - РИА Новости, 23.12.2024

Россия надеется, что власти Сирии проявят интерес к работе БРИКС

Россия надеется, что формирующиеся в Сирии власти будут проявлять интерес к работе БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:21:00+03:00

2024-12-23T18:21:00+03:00

2024-12-23T18:22:00+03:00

россия

сирия

юрий ушаков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947836245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734358a378616993a5ed2a00976d5ade.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия надеется, что формирующиеся в Сирии власти будут проявлять интерес к работе БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Эта заявка была от прежнего правительства. Сейчас структуры, скажем так, новой Сирии, еще только формируются и, наверное, при всей важности БРИКС, это не первоочередная задача для властей, которые сами формируют соответствующие структуры у себя в стране. Там еще много непонятного, неясного", - сказал он на брифинге. "Но, я надеюсь, интерес к БРИКС будет проявлен и новым правительством", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20241220/briks-1990357746.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сирия, юрий ушаков, брикс