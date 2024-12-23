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Названы лидеры итогового рейтинга регионов - РИА Новости, 23.12.2024
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00:19 23.12.2024 (обновлено: 00:40 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/reyting-1990752979.html
Названы лидеры итогового рейтинга регионов
Названы лидеры итогового рейтинга регионов - РИА Новости, 23.12.2024
Названы лидеры итогового рейтинга регионов
Обе российские столицы и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов страны, отражающем в целом социальную и экономическую ситуацию в разных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:19:00+03:00
2024-12-23T00:40:00+03:00
риа рейтинг
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обе российские столицы и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов страны, отражающем в целом социальную и экономическую ситуацию в разных субъектах, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.Как считали рейтингЭксперты РИА Новости подготовили "Итоговый рейтинг регионов", позволяющий дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов Федерации и выпущенных в 2024 году. Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: "Рейтинг регионов России по качеству жизни", "Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ", "Рейтинг регионов по рынку труда", "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", "Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию", "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни". Лидеры прежниеЛидерами "Итогового рейтинга регионов" стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали, соответственно, первые и вторые места в четырех из шести рейтингов, учитываемых при расчете агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург — девятое места, и "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни" (25-е и 20-е места соответственно). В первую десятку "Итогового рейтинга регионов" также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан. Данные регионы занимали лидирующие позиции в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2024 году, и находились преимущественно в числе первой двадцатки. В "Рейтинге регионов по социально-экономическому положению", "Рейтинге регионов по качеству жизни" и "Рейтинге регионов по рынку труда" все регионы из первой десятки занимали позиции выше 20-й. В других рейтингах были исключения. В особенности это относится к "Рейтингу регионов по приверженности населения ЗОЖ", в котором шесть субъектов РФ из лидирующего списка занимали невысокие места.Замыкающие список регионыПоследние места в "Итоговом рейтинге регионов" занимают Северо-Кавказские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Это Хакасия, Чечня, Забайкальский край, Республика Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ингушетия.Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,9 при значении 71,6 у десятки лидеров, то есть более чем в два раза ниже.В большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов данные регионы располагались внизу списка и занимали места преимущественно ниже 70-го. В то же время в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ" Северо-Кавказские регионы занимают высокие позиции. Наилучшую динамику позиций в "Итоговом рейтинге регионов" показали Орловская и Тверская области, поднявшись на шесть мест, а также Коми и Ивановская область с приростом в пять мест.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
https://ria.ru/20241223/itogi-1989954610.html
https://ria.ru/20241218/moskva-1989785841.html
https://ria.ru/20241202/regiony-1986775479.html
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санкт-петербург
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риа рейтинг, россия, москва, санкт-петербург
РИА Рейтинг, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Названы лидеры итогового рейтинга регионов

Москва, Петербург и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обе российские столицы и Московская область лидируют в итоговом рейтинге регионов страны, отражающем в целом социальную и экономическую ситуацию в разных субъектах, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как считали рейтинг

Итоговый рейтинг регионов России – 2024
Итоговый рейтинг регионов России – 2024
00:09
Эксперты РИА Новости подготовили "Итоговый рейтинг регионов", позволяющий дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов Федерации и выпущенных в 2024 году.
Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: "Рейтинг регионов России по качеству жизни", "Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ", "Рейтинг регионов по рынку труда", "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", "Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию", "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни".

Лидеры прежние

Лидерами "Итогового рейтинга регионов" стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали, соответственно, первые и вторые места в четырех из шести рейтингов, учитываемых при расчете агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали "Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения", где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург — девятое места, и "Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни" (25-е и 20-е места соответственно).
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В первую десятку "Итогового рейтинга регионов" также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан. Данные регионы занимали лидирующие позиции в большинстве ключевых рейтингов, выпущенных РИА Новости в 2024 году, и находились преимущественно в числе первой двадцатки.
В "Рейтинге регионов по социально-экономическому положению", "Рейтинге регионов по качеству жизни" и "Рейтинге регионов по рынку труда" все регионы из первой десятки занимали позиции выше 20-й. В других рейтингах были исключения. В особенности это относится к "Рейтингу регионов по приверженности населения ЗОЖ", в котором шесть субъектов РФ из лидирующего списка занимали невысокие места.

Замыкающие список регионы

Последние места в "Итоговом рейтинге регионов" занимают Северо-Кавказские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Это Хакасия, Чечня, Забайкальский край, Республика Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ингушетия.
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Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,9 при значении 71,6 у десятки лидеров, то есть более чем в два раза ниже.
В большинстве включенных в расчет ключевых рейтингов данные регионы располагались внизу списка и занимали места преимущественно ниже 70-го.
В то же время в "Рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ" Северо-Кавказские регионы занимают высокие позиции.
Наилучшую динамику позиций в "Итоговом рейтинге регионов" показали Орловская и Тверская области, поднявшись на шесть мест, а также Коми и Ивановская область с приростом в пять мест.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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