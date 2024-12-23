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Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 - РИА Новости, 23.12.2024
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14:30 23.12.2024 (обновлено: 14:57 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/reyting-1989486484.html
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 - РИА Новости, 23.12.2024
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025
Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025. РИА Новости, 23.12.2024
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социальный навигатор
детские вопросы
общество
дети
мосфильм
музей победы
лужники
москва
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Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025.В рейтинг вошли 52 детских новогодних представления, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 14 программ, которые набрали от 10 баллов.Методика рейтингования &gt;&gt;Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 &gt;&gt;
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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социальный навигатор, детские вопросы, общество, дети, мосфильм, музей победы, лужники , москва, новый год, государственный кремлевский дворец, рейтинг, останкино (телецентр), инфографика, елка, новый год 2025
Социальный навигатор, Детские вопросы, Общество, Дети, Мосфильм, Музей Победы, Лужники , Москва, Новый год, Государственный Кремлевский дворец, Рейтинг, Останкино (телецентр), елка, Новый год 2025

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025

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Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025.
В рейтинг вошли 52 детских новогодних представления, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 14 программ, которые набрали от 10 баллов.
Методика рейтингования >>
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 >>
Топ детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 гг.Топ детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 гг.
 
Социальный навигаторДетские вопросыОбществоДетиМосфильмМузей ПобедыЛужникиМоскваНовый годГосударственный Кремлевский дворецРейтингОстанкино (телецентр)елкаНовый год 2025
 
 
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