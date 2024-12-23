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Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 - РИА Новости, 23.12.2024

Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025

Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025. РИА Новости, 23.12.2024

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социальный навигатор

детские вопросы

общество

дети

мосфильм

музей победы

лужники

москва

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Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025.В рейтинг вошли 52 детских новогодних представления, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 14 программ, которые набрали от 10 баллов.Методика рейтингования >>Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 >>

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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