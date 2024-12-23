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Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 - РИА Новости, 23.12.2024
Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025
Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:30:00+03:00
2024-12-23T14:30:00+03:00
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социальный навигатор
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Эксперты проекта "Социальный навигатор" провели ежегодное исследование и выяснили, какие новогодние представления оказались лучшими в новом сезоне 2024/2025.В рейтинг вошли 52 детских новогодних представления, организованные на разных площадках Москвы. В топ лучших попали 14 программ, которые набрали от 10 баллов.Методика рейтингования >>Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2024/2025 >>
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РИА Новости
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социальный навигатор, детские вопросы, общество, дети, мосфильм, музей победы, лужники , москва, новый год, государственный кремлевский дворец, рейтинг, останкино (телецентр), инфографика, елка, новый год 2025
Социальный навигатор, Детские вопросы, Общество, Дети, Мосфильм, Музей Победы, Лужники , Москва, Новый год, Государственный Кремлевский дворец, Рейтинг, Останкино (телецентр), елка, Новый год 2025