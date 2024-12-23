https://ria.ru/20241223/rets-1990782480.html

Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку в Шэньян

Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку в Шэньян - РИА Новости, 23.12.2024

Российскую продукцию привезут на фестиваль-ярмарку в Шэньян

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Минсельхоза РФ вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Шэньян, столице... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:22:00+03:00

2024-12-23T10:22:00+03:00

2024-12-23T10:22:00+03:00

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

вероника никишина

оксана лут

шэньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990781491_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d612bf9f979101d0e71fc1876beb5124.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Минсельхоза РФ вновь проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в городе Шэньян, столице провинции Ляонин, КНР, сообщает центр."Фестиваль пройдет с 17 по 25 января 2025 года, в преддверии Китайского Нового года, в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой "Русской улице". На ярмарке жители Шэньяна смогут оценить продукцию от более 120 производителей из порядка 40 регионов России: продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Гости смогут оценить продукты в дегустационной зоне, а понравившиеся приобрести напрямую у производителей", - говорится в сообщении.Купить российскую продукцию также можно будет в национальных магазинах РЭЦ на китайских маркетплейсах."Китай является стратегическим партнером России в сфере АПК. Двусторонняя торговля продовольствием динамично развивается в последние годы и имеет большой потенциал. Одно из перспективных направлений - увеличение поставок российской продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы системно работаем в этом направлении, в том числе и за счет проведения таких мероприятий, как фестиваль "Сделано в России", куда наши производители привезут более тысячи наименований своих товаров. Это шоколад, мороженое, бакалея, молочная, рыбная и мясная продукция, различные напитки. Отмечу, что многие продукты питания из нашей страны уже хорошо знакомы потребителям в КНР и пользуются большим спросом. Уверена, что качественная российская продукция будет все больше востребована на рынке Китая, а наши взаимовыгодные торговые отношения будут и дальше укрепляться", - отметила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее слова приводятся в сообщении.На площадке ярмарки компании проведут деловые встречи с представителями китайского бизнеса, на которых обсудят сотрудничество и новые проекты."Фестивали-ярмарки "Сделано в России" дают бизнесу дополнительные возможности для продвижения как среди конечных потребителей, так и среди бизнес-сообщества. На первой ярмарке в провинции Ляонин в январе 2024 года мы увидели большой интерес к российской продукции, а также к нашей культуре, и в этом году Шэньян вновь откроет сезон фестивалей-ярмарок в Китае", - приводится в сообщении комментарий генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.Тематика нового фестиваля - великий "Щелкунчик", который перенесет посетителей в атмосферу русского балета и новогодней сказки. РЭЦ традиционно подготовил яркую культурную программу: жителей Шэньяна ждут мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.Российский экспортный центр уже провел 3 фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае. Так, в преддверии Китайского Нового года первая ярмарка прошла в крупнейших городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин. Второе мероприятие состоялось в мае в городе Харбин, провинция Хэйлунцзян. Третья ярмарка прошла в ноябре в столице провинции Сычуань - городе Чэнду.Больше о программе "Сделано в России" и фестивалях-ярмарках можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241220/rets-1990473944.html

https://ria.ru/20241220/rets-1990472857.html

шэньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, вероника никишина, оксана лут, шэньян