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"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска

"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска - РИА Новости, 23.12.2024

"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска

Елена и Дмитрий Ершовы уже два года добиваются полного расследования смерти их новорожденного сына Владика. Мальчик прожил 16 дней и, как считают родители,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Елена и Дмитрий Ершовы уже два года добиваются полного расследования смерти их новорожденного сына Владика. Мальчик прожил 16 дней и, как считают родители, погиб из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Дело не двигается с места, а важные улики исчезли — в том числе и внутренние органы ребенка. РИА Новости разбиралось в ситуации."Был абсолютно здоров"У супругов уже была годовалая дочь, когда Елена забеременела вторым. Молодая семья радовалась, что у них будут погодки."Беременность протекала хорошо, жена проходила все обследования, а на скринингах врачи не выявили никаких патологий, — рассказывает РИА Новости Дмитрий Ершов. — Сын родился преждевременно, однако, по словам врачей, был абсолютно здоров".Мальчик появился на свет 29 сентября 2022 года. Сразу после родов Елена сфотографировала его, еще не зная о том, что этот снимок — единственное, что останется от маленького Владика.После родов ребенка, разделив с матерью, поместили в кювет для недоношенных детей. А после начались странности: сперва ему сделали прививку от гепатита В, но не взяли на это письменное разрешение. А после не уведомили родителей о том, что малышу стало плохо."Состояние Владика ухудшилось через пять часов после рождения. Врачи роддома приняли решение госпитализировать сына в детскую городскую клиническую больницу № 8. Для этого им нужно было получить наши подписи, — рассказывает Дмитрий. — Однако жене ничего не сказали, а в согласии на медицинское вмешательство указали, что законные представители ребенка отсутствуют (все документы есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Хотя Лена была этажом ниже".О том, что ребенка перевозят в другую больницу, Елене сообщили постфактум. "Они говорили, что у Владика подозрение на порок сердца и, возможно, синдром Дауна. Но никаких документов, подтверждающих эти диагнозы, не было", — говорит отец."Живым его больше не видели"Елену выписали из роддома через несколько дней, 3 октября. Все это время молодым родителям говорили, что с ребенком все хорошо. О реальном же состоянии сообщили 4 октября. Оказалось, что его перевели на ИВЛ, но процедуру, вероятно, выполнили с ошибкой, из-за чего в легких возникло повышенное давление, и они разорвались. После этого у ребенка развился отек мозга, а также началось легочное и желудочное кровотечение."Сейчас я уверен, что над сыном проводили все манипуляции в первые два дня после рождения. Это доказывает медицинская документация, которую я изучил вдоль и поперек. Однако врачи несколько дней ничего не предпринимали, умалчивали о случившемся и за это время состояние сына стало критическим", — объясняет Дмитрий.Вместе с женой он пытался попасть к Владику в реанимацию, но их не пускали. "Когда мы наконец зашли, то увидели, что шапочка на голове сына натянута до самого носа и не видно глаз, — рассказывает Дмитрий. — Когда я попросил приподнять ее, нас сразу стали выгонять и уверять, что этим мы только разбудим ребенка. Мы не пробыли там и пяти минут, а живым его больше не видели".В реанимации, судя по медицинской карте, состояние малыша не улучшилось, начался сепсис. Тогда врачи ввели ему сильный антибиотик и перелили плазму. Однако группа крови плазмы не совпадала, у ребенка повысился уровень сахара, кислород же упал. Он впал в кому и 13 октября скончался."Судя по документам, его пытались реанимировать, однако я в этом не уверен. К протоколу установления смерти не приложены посмертные кардиограммы, которые обязательно делают. Я допускаю, что врачи просто обнаружили его уже мертвым, а документы сделали для вида", — говорит Ершов."Органов нет"Владика похоронили 18 октября. "На кладбище я обещал сыну, что найду всех виновных", — продолжает Ершов.Убитые горем родители подали заявление в Следственный комитет 7 ноября 2022 года. Уголовное дело завели только через полтора месяца по статье 109, часть 2 ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже его переквалифицировали на статью 238, часть 2 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").Однако продвигалось все крайне медленно. "Следователя меняли три раза, проведение судебно-медицинской экспертизы откладывали, допросы проводили в основном только после моих прошений, — рассказывает Ершов. — За два года не выявили ни одного подозреваемого".По словам Дмитрия, во многих медицинских документах он обнаружил исправленные даты и несоответствия с тем, что говорили врачи. Ершовы стали предполагать разное, думали даже, что их ребенка могли подменить.Так, в гистологии последа (плаценты) супруги заметили несовпадения дат. Согласно документу, анализ на исследование взяли 5 октября, хотя Елена в это время уже была дома. "Когда мы увидели это, то запросили у роддома биоматериалы, чтобы провести ДНК-экспертизу. Однако нам ответили, что они испорчены и это невозможно. Тогда мы решились на эксгумацию трупа, чтобы провести ДНК-тест и убедиться, что это наш ребенок", — поясняет Ершов.По словам мужчины, процедуры он добивался полгода. "Следователи меня отговаривали, говорили: "Дмитрий, зачем вам это?" — и уверяли, что за это время уже все сгнило".В мае 2024-го эксгумацию все же провели. Ершов присутствовал при этом лично. "Я видел вскрытие и, когда из тела моего ребенка достали чистые тряпки, был шокирован. Судебно-медицинский эксперт сказал: "Органов нет", — вспоминает отец Владика."Скрыть следы"По словам экспертов, полное удаление органов не соответствует установленному порядку проведения патолого-анатомических вскрытий."Для дополнительных исследований, как правило, берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе вскрытия", — поясняет судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков. — В остальных случаях по окончании исследования трупа внутренние органы укладывают в полости трупа и зашивают. Использовать ветошь и опил для тампонады полостей черепа, рта, малого таза и иных секционных разрезов разрешается. Впитывающие материалы укладываются поверх внутренних органов, а не вместо них".Наказаний за нарушение порядка работы не предусмотрено. Работников морга можно привлечь к ответственности только после эксгумации, что случается не так часто.Дмитрий уверен: органы утилизировали намеренно, чтобы скрыть следы преступления. В конце июня 2024 года он подал заявление на возбуждение второго уголовного дела. Следственный комитет это сделал — по статье 293 УК России ("Халатность"). Но пока оно зарегистрировано в отношении "неопределенного круга лиц", а обвинения до сих пор никому не предъявлены."Доказать будет сложно"В июле 2024-го Ершовы получили итоги судебной экспертизы по медицинским документам и доказательствам, предъявленным ими по делу. Ее результат шокировал. "Большинство материалов было утеряно: аудиозаписи, которые подтверждают халатность медицинских работников, результаты гистологии трупа сына", — говорит Ершов.Следователь же, которому передавались материалы, неожиданно уволился и перестал выходить на связь.Сейчас Ершовым отказывают в ознакомлении с какими-либо документами по делу, ссылаясь на то, что все материалы отправили на повторную судебную экспертизу в Москву. РИА Новости сделало запрос в Следственный комитет по Челябинской области с вопросом о движении дела. На момент публикации ответа не поступило.Молодые родители продолжают бороться за честное расследование и собирают деньги на нового адвоката. Однако Дмитрий беспокоится, что годы борьбы могут пойти насмарку: 17 декабря Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который защитит медиков от преследований по статье 238 Уголовного кодекса.По мнению судебно-медицинского эксперта Юрия Кириленкова, и без новых поправок в законе привлечь к ответственности врачей, бездействие или действия которых возможно, повлекли смерть Владика, будет сложно. "Чтобы доказать или опровергнуть врачебную ошибку, необходимо провести экспертизу. Но объекты исследования исчезли, — отмечает он. — В данном случае, на мой взгляд, родителям нужно привлекать к ответственности тех, кто проводил вскрытие и уничтожил органы".Судмедэксперт добавляет: допросы специалистов могут пролить свет на подробности случившегося с мальчиком и выявить виновных в его гибели.К слову, расследование, которое тянется уже два года, находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Он дважды требовал от подчиненных доклад.Сейчас, по словам Дмитрия Ершова, начались подвижки в деле. А значит, у родителей, так и не оправившихся после потери сына, появился шанс добиться справедливости.

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россия, челябинск, москва, александр бастрыкин, общество