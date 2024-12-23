Рейтинг@Mail.ru
"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.12.2024 (обновлено: 12:00 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/rebenok-1990502278.html
"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска
"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска - РИА Новости, 23.12.2024
"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска
Елена и Дмитрий Ершовы уже два года добиваются полного расследования смерти их новорожденного сына Владика. Мальчик прожил 16 дней и, как считают родители,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:00:00+03:00
2024-12-23T12:00:00+03:00
россия
челябинск
москва
александр бастрыкин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Елена и Дмитрий Ершовы уже два года добиваются полного расследования смерти их новорожденного сына Владика. Мальчик прожил 16 дней и, как считают родители, погиб из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Дело не двигается с места, а важные улики исчезли — в том числе и внутренние органы ребенка. РИА Новости разбиралось в ситуации."Был абсолютно здоров"У супругов уже была годовалая дочь, когда Елена забеременела вторым. Молодая семья радовалась, что у них будут погодки.&quot;Беременность протекала хорошо, жена проходила все обследования, а на скринингах врачи не выявили никаких патологий, — рассказывает РИА Новости Дмитрий Ершов. — Сын родился преждевременно, однако, по словам врачей, был абсолютно здоров&quot;.Мальчик появился на свет 29 сентября 2022 года. Сразу после родов Елена сфотографировала его, еще не зная о том, что этот снимок — единственное, что останется от маленького Владика.После родов ребенка, разделив с матерью, поместили в кювет для недоношенных детей. А после начались странности: сперва ему сделали прививку от гепатита В, но не взяли на это письменное разрешение. А после не уведомили родителей о том, что малышу стало плохо."Состояние Владика ухудшилось через пять часов после рождения. Врачи роддома приняли решение госпитализировать сына в детскую городскую клиническую больницу № 8. Для этого им нужно было получить наши подписи, — рассказывает Дмитрий. — Однако жене ничего не сказали, а в согласии на медицинское вмешательство указали, что законные представители ребенка отсутствуют (все документы есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Хотя Лена была этажом ниже".О том, что ребенка перевозят в другую больницу, Елене сообщили постфактум. "Они говорили, что у Владика подозрение на порок сердца и, возможно, синдром Дауна. Но никаких документов, подтверждающих эти диагнозы, не было", — говорит отец."Живым его больше не видели"Елену выписали из роддома через несколько дней, 3 октября. Все это время молодым родителям говорили, что с ребенком все хорошо. О реальном же состоянии сообщили 4 октября. Оказалось, что его перевели на ИВЛ, но процедуру, вероятно, выполнили с ошибкой, из-за чего в легких возникло повышенное давление, и они разорвались. После этого у ребенка развился отек мозга, а также началось легочное и желудочное кровотечение.&quot;Сейчас я уверен, что над сыном проводили все манипуляции в первые два дня после рождения. Это доказывает медицинская документация, которую я изучил вдоль и поперек. Однако врачи несколько дней ничего не предпринимали, умалчивали о случившемся и за это время состояние сына стало критическим&quot;, — объясняет Дмитрий.Вместе с женой он пытался попасть к Владику в реанимацию, но их не пускали. "Когда мы наконец зашли, то увидели, что шапочка на голове сына натянута до самого носа и не видно глаз, — рассказывает Дмитрий. — Когда я попросил приподнять ее, нас сразу стали выгонять и уверять, что этим мы только разбудим ребенка. Мы не пробыли там и пяти минут, а живым его больше не видели".В реанимации, судя по медицинской карте, состояние малыша не улучшилось, начался сепсис. Тогда врачи ввели ему сильный антибиотик и перелили плазму. Однако группа крови плазмы не совпадала, у ребенка повысился уровень сахара, кислород же упал. Он впал в кому и 13 октября скончался."Судя по документам, его пытались реанимировать, однако я в этом не уверен. К протоколу установления смерти не приложены посмертные кардиограммы, которые обязательно делают. Я допускаю, что врачи просто обнаружили его уже мертвым, а документы сделали для вида", — говорит Ершов."Органов нет"Владика похоронили 18 октября. "На кладбище я обещал сыну, что найду всех виновных", — продолжает Ершов.Убитые горем родители подали заявление в Следственный комитет 7 ноября 2022 года. Уголовное дело завели только через полтора месяца по статье 109, часть 2 ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже его переквалифицировали на статью 238, часть 2 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").Однако продвигалось все крайне медленно. "Следователя меняли три раза, проведение судебно-медицинской экспертизы откладывали, допросы проводили в основном только после моих прошений, — рассказывает Ершов. — За два года не выявили ни одного подозреваемого".По словам Дмитрия, во многих медицинских документах он обнаружил исправленные даты и несоответствия с тем, что говорили врачи. Ершовы стали предполагать разное, думали даже, что их ребенка могли подменить.Так, в гистологии последа (плаценты) супруги заметили несовпадения дат. Согласно документу, анализ на исследование взяли 5 октября, хотя Елена в это время уже была дома. "Когда мы увидели это, то запросили у роддома биоматериалы, чтобы провести ДНК-экспертизу. Однако нам ответили, что они испорчены и это невозможно. Тогда мы решились на эксгумацию трупа, чтобы провести ДНК-тест и убедиться, что это наш ребенок", — поясняет Ершов.По словам мужчины, процедуры он добивался полгода. "Следователи меня отговаривали, говорили: "Дмитрий, зачем вам это?" — и уверяли, что за это время уже все сгнило".В мае 2024-го эксгумацию все же провели. Ершов присутствовал при этом лично. &quot;Я видел вскрытие и, когда из тела моего ребенка достали чистые тряпки, был шокирован. Судебно-медицинский эксперт сказал: &quot;Органов нет&quot;, — вспоминает отец Владика."Скрыть следы"По словам экспертов, полное удаление органов не соответствует установленному порядку проведения патолого-анатомических вскрытий.&quot;Для дополнительных исследований, как правило, берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе вскрытия&quot;, — поясняет судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков. — В остальных случаях по окончании исследования трупа внутренние органы укладывают в полости трупа и зашивают. Использовать ветошь и опил для тампонады полостей черепа, рта, малого таза и иных секционных разрезов разрешается. Впитывающие материалы укладываются поверх внутренних органов, а не вместо них&quot;.Наказаний за нарушение порядка работы не предусмотрено. Работников морга можно привлечь к ответственности только после эксгумации, что случается не так часто.Дмитрий уверен: органы утилизировали намеренно, чтобы скрыть следы преступления. В конце июня 2024 года он подал заявление на возбуждение второго уголовного дела. Следственный комитет это сделал — по статье 293 УК России ("Халатность"). Но пока оно зарегистрировано в отношении "неопределенного круга лиц", а обвинения до сих пор никому не предъявлены."Доказать будет сложно"В июле 2024-го Ершовы получили итоги судебной экспертизы по медицинским документам и доказательствам, предъявленным ими по делу. Ее результат шокировал. "Большинство материалов было утеряно: аудиозаписи, которые подтверждают халатность медицинских работников, результаты гистологии трупа сына", — говорит Ершов.Следователь же, которому передавались материалы, неожиданно уволился и перестал выходить на связь.Сейчас Ершовым отказывают в ознакомлении с какими-либо документами по делу, ссылаясь на то, что все материалы отправили на повторную судебную экспертизу в Москву. РИА Новости сделало запрос в Следственный комитет по Челябинской области с вопросом о движении дела. На момент публикации ответа не поступило.Молодые родители продолжают бороться за честное расследование и собирают деньги на нового адвоката. Однако Дмитрий беспокоится, что годы борьбы могут пойти насмарку: 17 декабря Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который защитит медиков от преследований по статье 238 Уголовного кодекса.По мнению судебно-медицинского эксперта Юрия Кириленкова, и без новых поправок в законе привлечь к ответственности врачей, бездействие или действия которых возможно, повлекли смерть Владика, будет сложно. "Чтобы доказать или опровергнуть врачебную ошибку, необходимо провести экспертизу. Но объекты исследования исчезли, — отмечает он. — В данном случае, на мой взгляд, родителям нужно привлекать к ответственности тех, кто проводил вскрытие и уничтожил органы".Судмедэксперт добавляет: допросы специалистов могут пролить свет на подробности случившегося с мальчиком и выявить виновных в его гибели.К слову, расследование, которое тянется уже два года, находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Он дважды требовал от подчиненных доклад.Сейчас, по словам Дмитрия Ершова, начались подвижки в деле. А значит, у родителей, так и не оправившихся после потери сына, появился шанс добиться справедливости.
https://ria.ru/20240908/pensioner-1971139613.html
россия
челябинск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, челябинск, москва, александр бастрыкин, общество
Россия, Челябинск, Москва, Александр Бастрыкин, Общество
"Обещал сыну найти виновных". С чем столкнулась семья из Челябинска

Семья из Челябинска два года добивается расследования смерти новорожденного сына

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Дарья Юдкина. Елена и Дмитрий Ершовы уже два года добиваются полного расследования смерти их новорожденного сына Владика. Мальчик прожил 16 дней и, как считают родители, погиб из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Дело не двигается с места, а важные улики исчезли — в том числе и внутренние органы ребенка. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Был абсолютно здоров"

У супругов уже была годовалая дочь, когда Елена забеременела вторым. Молодая семья радовалась, что у них будут погодки.
«

"Беременность протекала хорошо, жена проходила все обследования, а на скринингах врачи не выявили никаких патологий, — рассказывает РИА Новости Дмитрий Ершов. — Сын родился преждевременно, однако, по словам врачей, был абсолютно здоров".

© РИА Новости / Виталий ТимкивРебенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Мальчик появился на свет 29 сентября 2022 года. Сразу после родов Елена сфотографировала его, еще не зная о том, что этот снимок — единственное, что останется от маленького Владика.
После родов ребенка, разделив с матерью, поместили в кювет для недоношенных детей. А после начались странности: сперва ему сделали прививку от гепатита В, но не взяли на это письменное разрешение. А после не уведомили родителей о том, что малышу стало плохо.
"Состояние Владика ухудшилось через пять часов после рождения. Врачи роддома приняли решение госпитализировать сына в детскую городскую клиническую больницу № 8. Для этого им нужно было получить наши подписи, — рассказывает Дмитрий. — Однако жене ничего не сказали, а в согласии на медицинское вмешательство указали, что законные представители ребенка отсутствуют (все документы есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Хотя Лена была этажом ниже".
© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице
О том, что ребенка перевозят в другую больницу, Елене сообщили постфактум. "Они говорили, что у Владика подозрение на порок сердца и, возможно, синдром Дауна. Но никаких документов, подтверждающих эти диагнозы, не было", — говорит отец.

"Живым его больше не видели"

Елену выписали из роддома через несколько дней, 3 октября. Все это время молодым родителям говорили, что с ребенком все хорошо. О реальном же состоянии сообщили 4 октября. Оказалось, что его перевели на ИВЛ, но процедуру, вероятно, выполнили с ошибкой, из-за чего в легких возникло повышенное давление, и они разорвались. После этого у ребенка развился отек мозга, а также началось легочное и желудочное кровотечение.
«

"Сейчас я уверен, что над сыном проводили все манипуляции в первые два дня после рождения. Это доказывает медицинская документация, которую я изучил вдоль и поперек. Однако врачи несколько дней ничего не предпринимали, умалчивали о случившемся и за это время состояние сына стало критическим", — объясняет Дмитрий.

© РИА Новости / Павел БедняковРеанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Реанимационный набор в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Вместе с женой он пытался попасть к Владику в реанимацию, но их не пускали. "Когда мы наконец зашли, то увидели, что шапочка на голове сына натянута до самого носа и не видно глаз, — рассказывает Дмитрий. — Когда я попросил приподнять ее, нас сразу стали выгонять и уверять, что этим мы только разбудим ребенка. Мы не пробыли там и пяти минут, а живым его больше не видели".
В реанимации, судя по медицинской карте, состояние малыша не улучшилось, начался сепсис. Тогда врачи ввели ему сильный антибиотик и перелили плазму. Однако группа крови плазмы не совпадала, у ребенка повысился уровень сахара, кислород же упал. Он впал в кому и 13 октября скончался.
"Судя по документам, его пытались реанимировать, однако я в этом не уверен. К протоколу установления смерти не приложены посмертные кардиограммы, которые обязательно делают. Я допускаю, что врачи просто обнаружили его уже мертвым, а документы сделали для вида", — говорит Ершов.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Дожить бы до суда". С чем столкнулся подполковник из Читы
8 сентября, 08:00

"Органов нет"

Владика похоронили 18 октября. "На кладбище я обещал сыну, что найду всех виновных", — продолжает Ершов.
Убитые горем родители подали заявление в Следственный комитет 7 ноября 2022 года. Уголовное дело завели только через полтора месяца по статье 109, часть 2 ("Причинение смерти по неосторожности"). Позже его переквалифицировали на статью 238, часть 2 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
Однако продвигалось все крайне медленно. "Следователя меняли три раза, проведение судебно-медицинской экспертизы откладывали, допросы проводили в основном только после моих прошений, — рассказывает Ершов. — За два года не выявили ни одного подозреваемого".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТома уголовного дела
Тома уголовного дела - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тома уголовного дела
По словам Дмитрия, во многих медицинских документах он обнаружил исправленные даты и несоответствия с тем, что говорили врачи. Ершовы стали предполагать разное, думали даже, что их ребенка могли подменить.
Так, в гистологии последа (плаценты) супруги заметили несовпадения дат. Согласно документу, анализ на исследование взяли 5 октября, хотя Елена в это время уже была дома. "Когда мы увидели это, то запросили у роддома биоматериалы, чтобы провести ДНК-экспертизу. Однако нам ответили, что они испорчены и это невозможно. Тогда мы решились на эксгумацию трупа, чтобы провести ДНК-тест и убедиться, что это наш ребенок", — поясняет Ершов.
По словам мужчины, процедуры он добивался полгода. "Следователи меня отговаривали, говорили: "Дмитрий, зачем вам это?" — и уверяли, что за это время уже все сгнило".
В мае 2024-го эксгумацию все же провели. Ершов присутствовал при этом лично.
«

"Я видел вскрытие и, когда из тела моего ребенка достали чистые тряпки, был шокирован. Судебно-медицинский эксперт сказал: "Органов нет", — вспоминает отец Владика.

© РИА Новости / Павел БедняковКладбище
Кладбище - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Кладбище

"Скрыть следы"

По словам экспертов, полное удаление органов не соответствует установленному порядку проведения патолого-анатомических вскрытий.
«

"Для дополнительных исследований, как правило, берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе вскрытия", — поясняет судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков. — В остальных случаях по окончании исследования трупа внутренние органы укладывают в полости трупа и зашивают. Использовать ветошь и опил для тампонады полостей черепа, рта, малого таза и иных секционных разрезов разрешается. Впитывающие материалы укладываются поверх внутренних органов, а не вместо них".

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедик в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медик в коридоре больницы
Наказаний за нарушение порядка работы не предусмотрено. Работников морга можно привлечь к ответственности только после эксгумации, что случается не так часто.
Дмитрий уверен: органы утилизировали намеренно, чтобы скрыть следы преступления. В конце июня 2024 года он подал заявление на возбуждение второго уголовного дела. Следственный комитет это сделал — по статье 293 УК России ("Халатность"). Но пока оно зарегистрировано в отношении "неопределенного круга лиц", а обвинения до сих пор никому не предъявлены.

"Доказать будет сложно"

В июле 2024-го Ершовы получили итоги судебной экспертизы по медицинским документам и доказательствам, предъявленным ими по делу. Ее результат шокировал. "Большинство материалов было утеряно: аудиозаписи, которые подтверждают халатность медицинских работников, результаты гистологии трупа сына", — говорит Ершов.
Следователь же, которому передавались материалы, неожиданно уволился и перестал выходить на связь.
Сейчас Ершовым отказывают в ознакомлении с какими-либо документами по делу, ссылаясь на то, что все материалы отправили на повторную судебную экспертизу в Москву. РИА Новости сделало запрос в Следственный комитет по Челябинской области с вопросом о движении дела. На момент публикации ответа не поступило.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Молодые родители продолжают бороться за честное расследование и собирают деньги на нового адвоката. Однако Дмитрий беспокоится, что годы борьбы могут пойти насмарку: 17 декабря Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который защитит медиков от преследований по статье 238 Уголовного кодекса.
По мнению судебно-медицинского эксперта Юрия Кириленкова, и без новых поправок в законе привлечь к ответственности врачей, бездействие или действия которых возможно, повлекли смерть Владика, будет сложно. "Чтобы доказать или опровергнуть врачебную ошибку, необходимо провести экспертизу. Но объекты исследования исчезли, — отмечает он. — В данном случае, на мой взгляд, родителям нужно привлекать к ответственности тех, кто проводил вскрытие и уничтожил органы".
Судмедэксперт добавляет: допросы специалистов могут пролить свет на подробности случившегося с мальчиком и выявить виновных в его гибели.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
К слову, расследование, которое тянется уже два года, находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Он дважды требовал от подчиненных доклад.
Сейчас, по словам Дмитрия Ершова, начались подвижки в деле. А значит, у родителей, так и не оправившихся после потери сына, появился шанс добиться справедливости.
 
РоссияЧелябинскМоскваАлександр БастрыкинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала